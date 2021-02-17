Почему в январе потяжелели жировки?

Министерство жилищно-коммунального хозйства прокомментировало увеличение счетов за ЖКУ в январских жировках. Многие граждане ожидали, что потяжелеют жировки только с февраля, однако вмешался мороз.

В комментарии министерства отмечается, что отопление остается одной из «ощутимых статей» при оплате ЖКУ. Плата за него зависит от израсходованного тепла, а оно в сильные морозы значительно выросло.

«Прибавка» за отопление из-за снижения температуры наружного воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания», — говорится в сообщении Минжилкомхоза. Там также отмечают, что в случае, если граждане находят увеличение стоимости ЖКУ слишком большой и у них есть сомнения в правильности расчетов, они могут обратиться к в расчетно-сервисные центры.

«В случае обнаружения сбоев в работе приборов учета расхода тепловой энергии или подтверждения иных факторов, повлиявших на сумму начислений, будет производиться перерасчет», — говорится в комментарии.