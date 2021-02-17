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Почему в январе потяжелели жировки?

17.02.2021 17:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство жилищно-коммунального хозйства прокомментировало увеличение счетов за ЖКУ в январских жировках. Многие граждане ожидали, что потяжелеют жировки только с февраля, однако вмешался мороз. 

В комментарии министерства отмечается, что отопление остается одной из «ощутимых статей» при оплате ЖКУ. Плата за него зависит от израсходованного тепла, а оно в сильные морозы значительно выросло.

«Прибавка» за отопление из-за снижения температуры наружного воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания», — говорится в сообщении Минжилкомхоза. Там также отмечают, что в случае, если граждане находят увеличение стоимости ЖКУ слишком большой и у них есть сомнения в правильности расчетов, они могут обратиться к в расчетно-сервисные центры.

«В случае обнаружения сбоев в работе приборов учета расхода тепловой энергии или подтверждения иных факторов, повлиявших на сумму начислений, будет производиться перерасчет», — говорится в комментарии.

Напомним, что в 2021 году стоимость коммунальных услуг в Беларуси будет повышена в два этапа. Первое  и основное повышение ожидается уже в первый день нового года: на 4,2 доллара в эквиваленте подорожают следующие услуги: техническое обслуживание и капитальный ремонт жилых домов, газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение; услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а также - размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня, в свою очередь, на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

 
 
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Министерство жилищно-коммунального хозйства прокомментировало увеличение счетов за ЖКУ в январских жировиках. Многие граждане ожидали, что потяжелеют жировки...
 
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