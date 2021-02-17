|
Почему в январе потяжелели жировки?
17.02.2021 17:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство жилищно-коммунального хозйства прокомментировало увеличение счетов за ЖКУ в январских жировках. Многие граждане ожидали, что потяжелеют жировки только с февраля, однако вмешался мороз.
В комментарии министерства отмечается, что отопление остается одной из «ощутимых статей» при оплате ЖКУ. Плата за него зависит от израсходованного тепла, а оно в сильные морозы значительно выросло.
«Прибавка» за отопление из-за снижения температуры наружного воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания», — говорится в сообщении Минжилкомхоза. Там также отмечают, что в случае, если граждане находят увеличение стоимости ЖКУ слишком большой и у них есть сомнения в правильности расчетов, они могут обратиться к в расчетно-сервисные центры.
«В случае обнаружения сбоев в работе приборов учета расхода тепловой энергии или подтверждения иных факторов, повлиявших на сумму начислений, будет производиться перерасчет», — говорится в комментарии.
Напомним, что в 2021 году стоимость коммунальных услуг в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство жилищно-коммунального хозйства прокомментировало увеличение счетов за ЖКУ в январских жировиках. Многие граждане ожидали, что потяжелеют жировки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)