Источник материала: Sputnik Беларусь

Вопросы деятельности частных предприятий поднимались на недавно прошедшем Всебелорусском народном собрании. Тогда глава государства жестко высказался за то , чтобы ужесточить контроль за бизнесом, в том числе – индивидуальными предпринимателями.

В частности, одной из задач Фонда социальной защиты населения является сбор страховых взносов в размере 35% от суммы зарплаты, большую часть которых уплачивает наниматель. Однако многие частные организации пытаются избежать установленных государством выплат путем перевода работников в статус ИП и выплаты "зарплат в конвертах".

Во многом для того, чтобы пресечь подобные схемы, власти решили ужесточить налоговую дисциплину для предпринимателей, что отражено в предложениях КГК, отправленных в Министерство финансов.

О том, чего ждать от возможных изменений и будут ли они эффективными, рассказал Sputnik председатель совета РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко.

Единый налог в свое время вывел бизнес из тени

Как утверждает эксперт, не вызывает сомнений, что малый бизнес должен работать по упрощенной схеме. При равных условиях по налогообложению большой бизнес всегда поглотит малый. Если сформулированные сейчас предложения будут приняты, то вскоре ИП будут вынуждены массово закрываться.

Кроме того, велик риск, что люди все равно найдут способ работать, не выплачивая налоги. Ведь ранее именно единый налог вывел многих ИП из тени, его отмена приведет к тому, что они решат вернуться к "серым" схемам.

Налоги для ИП могут вырасти в пять раз

Эксперт считает, что в случае введения системы упрощенного налогообложения налог для ИП возрастет в три-пять раз по сравнению с тем, что есть сегодня, и многие просто не смогут справиться с этой новой реальностью. "Очевидно, что таким образом власть хочет видеть доходы всего бизнеса и контролировать каждую копейку", – уверен Анатолий Шумченко. Этим объясняются и разговоры о превалировании безналичных расчетов в работе ИП.

Увеличение взносов в ФСЗН приведет к росту цен

Повышение взносов в ФСЗН также во многом вводится для того, чтобы все ИП реально показывали зарплаты, с которых бы уплачивались налоги. Однако доверия пенсионной системе в обществе нет, считает эксперт.

Каждый гражданин станет более лоялен к выплатам в ФСЗН, если будет уверен в том, что, сделав хорошие денежные отчисления, он получит их обратно с пенсией. "Однако пока это у нас не работает. Пенсионная система в Беларуси имеет солидарный, а не индивидуальный характер", – подчеркивает Анатолий Шумченко.

В новых условиях государство данными изменениями подтолкнет предпринимателей лишь к повышению цен на товары и услуги для компенсации возросших расходов.

Нововведения – путь к конфронтации бизнеса и государства

Эксперт считает, что если государство заведомо создаст для ИП невыносимые условия, то ничего хорошего из этого не выйдет: можно прийти к конфронтации между властью и малым и средним бизнесом. "Не лучше ли оставить все как есть: люди работают, налоги выплачиваются, создаются новые рабочие места?" – отмечает Шумченко.

При этом он высказал мнение, что предложенные изменения не только повлекут за собой негативные последствия, но и в целом не дадут планируемого эффекта.

"У власти есть иллюзия, что при повышении ставки налога для ИП в три раза бюджет пополнится в три раза больше, но этого не произойдет. Как это возможно, если покупательская способность населения в новых реалиях снизится еще больше? К тому же, будут искусственно завышены цены на товары и услуги, а вот и без того низкие зарплаты останутся такими же", – заключил Анатолий Шумченко.

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