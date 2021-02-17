«Продолжим работать, пока хоть один весновец на свободе». Почему так важен правозащитный центр «Весна»

Источник материала: Tut.by

Массовые обыски в офисах и дома у правозащитников лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» прошли 16 февраля. Зампредседателя «Весны» Валентин Стефанович назвал это масштабной атакой на правозащитный центр и заявил, что правозащитники продолжат делать свою работу, пока хоть один весновец будет на свободе. TUT.BY рассказывает, как много правозащитный центр «Весна» делает для белорусов и почему он так важен для страны.



Руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Весна» пришла в Беларусь в 1996 году

Неправительственная правозащитная организация правозащитный центр «Весна» была создана Алесем Беляцким после жестких действий силовых структур Беларуси в отношении участников проходившей в Минске акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля 1996 года. Тогда милиция с применением силы задержала сотни человек , многие были избиты, а позднее привлечены к административной ответственности. «Весна-96» — так первоначально называлась организация — занималась помощью арестованным и их семьям. 15 июня 1999 года организация была зарегистрирована как Общественное объединение «Правозащитный центр «Весна».

Тогда, кстати, как отмечал в одном интервью Беляцкий, никто не предполагал, что «Весна» просуществует так долго, все были уверены, что ближайшие выборы изменят ситуацию в стране, произойдет что-то, что положит конец нарушениям прав человека в Беларуси «и поставит страну на правовые рельсы».

Сейчас у «Весны», помимо офиса в Минске, есть 17 региональных отделений по всей стране. Вместе с волонтерами в организации насчитывается около 200 человек, в последние два года в «Весну», по словам руководства, пришло много молодых волонтеров, особенно в Минске, Могилеве и Бресте.



«Чернобыльский шлях», 1996 год, Минск. Фото: Георгий Лихтарович, vytoki.net

От Алеся Беляцкого до Марфы Рабковой. Уголовное преследование весновцев

Белорусские власти не раз вставляли палки в колеса «Весне». В 2003 году решением Верховного суда Общественное объединение «Правозащитный центр «Весна» было лишено государственной регистрации. По мнению «Весны», поводом послужило то, что правозащитники занимались наблюдением за президентскими выборами 2001 года, где зафиксировали множественные нарушения во время электоральной кампании.

24 июня 2007 года Комитет по правам человека ООН признал, что ликвидация правозащитного центра «Весна» белорусскими властями является нарушением пункта 1 статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, но власти это решение проигнорировали.

Второй серьезный удар по «Весне» был нанесен в 2011 году, когда руководитель правозащитного центра Алесь Беляцкий был признан виновным по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (сокрытие доходов в особо крупном размере) и приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Основанием для уголовного преследования стали данные о его зарубежных банковских счетах, переданные в Минск чиновниками Литвы и Польши в рамках двусторонних соглашений о правовой помощи. Беляцкий своей вины не признал и в суде заявил, что его уголовное дело политически мотивировано. Как пояснил правозащитник, поступавшие на его счета деньги использовались в качестве помощи для граждан Беларуси, чьи права были нарушены. Банковские счета были открыты за границей, так как белорусские власти неоднократно отказывали правозащитникам в регистрации их организации. В 2014 году Беляцкий был освобожден по закону об амнистии.

Уже пять месяцев за решеткой находится координатор Волонтерской службы «Весны» 25-летняя Марфа Рабкова. Она была задержана 18 сентября, изначально девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности). Однако 12 февраля ей предъявили обвинение еще по двум статьям: ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ч. 2 ст. 285 УК (Создание преступной организации либо участие в ней). Санкция по первой из них предусматривает до 12 лет лишения свободы. Марфа, вместе с волонтерами ПЦ «Весна», занималась наблюдением за проведением мирных собраний, принимала активное участие в кампании независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы», участвовала в документировании свидетельств пыток и других жестких видов обращения в отношении задержанных участников акций протеста.



Мария Рабкова. Фото: ПЦ «Весна»

Месяц назад был задержан председатель Гомельского отделения «Весны» Леонид Судаленко, ему инкриминируется ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), за решеткой волонтеры Татьяна Ласица (ей тоже предъявлено обвинение по ст. 342) и Андрей Чапюк (ч. 2 ст. 293 УК — участие в массовых беспорядках).

Фиксация пыток важна для истории

С момента создания «Весны» тысячи людей, чьи права были нарушены, получили юридическую, правовую и другую помощь. Родственники могут обратиться в «Весну», когда ищут задержанного близкого человека, хотят узнать решение суда, получить юридическую помощь.

Почти за 25 лет существования через «Весну» прошло много дел. Одно из самых громких — «дело Игоря Птичкина» , который скончался в СИЗО № 1. Благодаря правозащитникам, мама Игоря — Жанна Птичкина — смогла добиться возбуждения уголовного дела за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей фельдшером медчасти СИЗО, повлекшее по неосторожности смерть пациента. В итоге суд признал виновным фельдшера СИЗО № 1 Александра Крылова и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Во время политических кампаний правозащитники активно фиксируют все нарушения прав человека, помогают репрессированным составить и подать заявление в госорганы. После выборов 2020 года правозащитники и волонтеры «Весны» сыграли важную роль в документировании массовых нарушений прав человека в Беларуси. Например, в телеграме был создан канал, где волонтеры вместе с «Весной» ведут списки задержанных и осужденных , благодаря которым люди могут быстро узнать о судьбе своих родственников и знакомых, задержанных на акции протеста.

Но самое важное, что в первые дни после 9 августа именно «Весна» была первой, кто зафиксировал факт применения пыток к задержанным во время мирных протестов. Как рассказывал заместитель председателя «Весны» Валентин Стефанович, как только людей стали выпускать из ИВС и ЦИП, правозащитники начали документировать пытки. Была разработана анкета, которую человек мог заполнить сам, прицепить фото и видео побоев. Параллельно с помощью волонтеров записывали видеоинтервью с потерпевшими. В итоге «Весне» удалось собрать информацию более чем о 500 жертвах пыток.



Люди, выходящие из ЦИП на Окрестина, показывают свои побои. 13 августа, 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Для чего мы это делали? Чтобы быстрее запустить международные механизмы, и самое основное — это важно для истории. Надеюсь, мы увидим те времена, когда те, кто все это совершил, ответят в соответствии с нашим законодательством, — рассказывал Стефанович в октябре.

Ни одного уголовного дела по фактам пыток не заведено до сих пор. При этом против протестующих было заведено более 240 дел, сейчас активно идут суды и люди получают реальные сроки за надписи на асфальте, удар ладонью по автомобилю ГАИ и брошенный в омоновца цветок.

Правозащитники не раз заявляли, что кризис с правами человека, который много лет наблюдался в Беларуси, в 2020 году привел к тотальному коллапсу правовой системы: у белорусов не осталось никаких правовых механизмов, инструментов на национальном уровне, которые бы защищали людей от произвола правоохранительных органов. Вся система направлена исключительно на репрессии.

Помимо помощи пострадавшим от репрессий, «Весна» много лет проводит кампанию «правозащитники против смертной казни в Беларуси». Традиционно, с 5 по 10 октября, «Весна» проводит Неделю против смертной казни, во время которой информирует общественность о необходимости отмены этой высшей меры наказания.

Обращения в Комитет против пыток и к ОБСЕ

Помимо работы внутри Беларуси, правозащитники всю осень прошлого года активно подключали международные механизмы, чтобы зафиксировать и дать правовую оценку массовым репрессиям в стране.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Хельсинкский комитет по правам человека и «Весна» обратились в Комитет против пыток в интересах 40 человек и попросили начать процедуру рассмотрения этих дел. Также благодаря белорусским и международным правозащитным организациям прошли специальные слушания по ситуации с правами человека на сессии Совета по правам человека ООН, а представитель «Весны» выступил на тему пыток и жестокого обращения в Совете безопасности ООН.

Кроме того, «Весна» инициировала запуск Московского механизма в ОБСЕ в отношении Беларуси. В рамках этой процедуры был представлен доклад, в котором говорится о неопровержимых доказательствах того, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

И хотя, как пояснял Валентин Стефанович, пока это не привело к тому, что виновные, которые пытали людей и совершали уголовно наказуемое преступление, будут привлечены к уголовной ответственности, необходимо постоянно указывать белорусским властям на невыполнение своих международных обязательств.