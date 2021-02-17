«Барановичская птицефабрика» ушла под крыло агрохолдинга Управления делами президента

Источник материала: Tut.by

До 1 мая 2021 года 92,76% акций ОАО «Барановичская птицефабрика» (бренд «Златко») передадут в хозяйственное ведение «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь». Такое решение приняло правительство Беларуси.



Фото: Барановичская птицефабрика

Общая номинальная стоимость доли — свыше 17,67 млн рублей.

Государство владеет 99,8697% акций «Барановичской птицефабрики», в том числе местный райисполком — 7,1027%.

Согласно отчету за 2019 год, выручка птицефабрики составила 36,6 млн рублей. Чистая прибыль — 590 тыс.

Большая часть выручки приходится на выпуск яиц.

Директором «Барановичской птицефабрики» является Леонид Пеньковский. который ранее занимал различные должности в госорганах. Однако больше прославился тем, что в 2017 году побыл председателем Оршанского райисполкома всего три месяца, а когда к нему в дом врывались силовики, это возмутило Лукашенко.

В агрохолдинг УДП входят сельхозпредприятия «Александрийское», «Василишки», «Тихиничи», «АСБ-Агро Городец», «АСБ-Агро Кухтичи», «Восход», «Тепличный комбинат Мачулищи», «Пинский мясокомбинат», «Молочный гостинец», «Пружанский молочный комбинат», «Барановичская птицефабрика».

Руководителем агрохолдинга является Виктор Шайбак. В ноябре 2019 года он неожиданно покинул пост главы Кореличского района.