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«Барановичская птицефабрика» ушла под крыло агрохолдинга Управления делами президента
18.02.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 1 мая 2021 года 92,76% акций ОАО «Барановичская птицефабрика» (бренд «Златко») передадут в хозяйственное ведение «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь». Такое решение
Общая номинальная стоимость доли — свыше 17,67 млн рублей.
Государство владеет 99,8697% акций «Барановичской птицефабрики», в том числе местный райисполком — 7,1027%.
Согласно отчету за 2019 год, выручка птицефабрики составила 36,6 млн рублей. Чистая прибыль — 590 тыс.
Большая часть выручки приходится на выпуск яиц.
Директором «Барановичской птицефабрики» является Леонид Пеньковский. который ранее занимал различные должности в госорганах. Однако больше
В агрохолдинг УДП входят сельхозпредприятия «Александрийское», «Василишки», «Тихиничи», «АСБ-Агро Городец», «АСБ-Агро Кухтичи», «Восход», «Тепличный комбинат Мачулищи», «Пинский мясокомбинат», «Молочный гостинец», «Пружанский молочный комбинат», «Барановичская птицефабрика».
Руководителем агрохолдинга
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До 1 мая 2021 года 92,76% акций ОАО «Барановичская птицефабрика» (бренд «Златко») передадут в хозяйственное ведение «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный...
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