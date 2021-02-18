«На кухню денег пока нет». Как сирота живет в социальной квартире на зарплату в 400 рублей

Свои так и остались чужими

Римма Серафимович родилась в Минске в 2000 году. Своих биологических родителей не помнит, потому что в годик ее отдали в детдом. Когда девушке исполнилось 18 лет, она решила найти свою семью. Оказалось, что родители долго болели и умерли, когда Римме исполнилось 4 года.

- Искать родителей я начала через социальные сети. Первым отозвался однофамилец, но оказался чужим человеком. Однако он помог мне разыскать близких кровных родственников. Мне написал дядя (брат мамы) и сообщил, что у меня в Толочине Витебской области живет бабушка, а также есть старшие две сестры и два брата. В семье я была пятым, самым маленьким ребенком, - рассказывает Римма. – После заочного знакомства поехала в Толочин. Бабушка обняла меня, но никакой радости от личной встречи со мной у нее не было. Мне было очень обидно. Потом встретилась с сестрой Настей и братом Эдгаром, которые живут в Минске, имеют свои семьи и воспитывают детей. Общения с ними тоже не получилось. Я осталась для них чужой. Вторая сестра, вроде, живет в Германии, еще один брат – в Бресте. С ними не виделась. Братьев и сестер после смерти родителей воспитывала бабушка.

Сегодня кровные братья и сестры только переписываются, да и то редко.