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«На кухню денег пока нет». Как сирота живет в социальной квартире на зарплату в 400 рублей
18.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Свои так и остались чужими
Римма Серафимович родилась в Минске в 2000 году. Своих биологических родителей не помнит, потому что в годик ее отдали в детдом. Когда девушке исполнилось 18 лет, она решила найти свою семью. Оказалось, что родители долго болели и умерли, когда Римме исполнилось 4 года.
- Искать родителей я начала через социальные сети. Первым отозвался однофамилец, но оказался чужим человеком. Однако он помог мне разыскать близких кровных родственников. Мне написал дядя (брат мамы) и сообщил, что у меня в Толочине Витебской области живет бабушка, а также есть старшие две сестры и два брата. В семье я была пятым, самым маленьким ребенком, - рассказывает Римма. – После заочного знакомства поехала в Толочин. Бабушка обняла меня, но никакой радости от личной встречи со мной у нее не было. Мне было очень обидно. Потом встретилась с сестрой Настей и братом Эдгаром, которые живут в Минске, имеют свои семьи и воспитывают детей. Общения с ними тоже не получилось. Я осталась для них чужой. Вторая сестра, вроде, живет в Германии, еще один брат – в Бресте. С ними не виделась. Братьев и сестер после смерти родителей воспитывала бабушка.
Сегодня кровные братья и сестры только переписываются, да и то редко.
Чужие стали самыми родными
Вместе с Риммой в приемную семью на воспитание взяли из детдома еще одну маленькую девочку Марину, тоже 2000 года рождения. На тот момент у родителей уже были дети: приемная Оля и родные Евелина и Андрей.
- Я помню, как из детдома меня забирала мама. Принесла мне большую коробку конфет. Они были такими вкусными. Я была самая счастливая. Потом мы сели в маршрутку и поехали домой. Тогда наша семья жила еще в своем доме в Бобруйске. Мама меня покупала, поставила на стол, и я раздавала всем конфеты. Она никогда не разделяла детей на своих и приемных. Мы все были ее родными детьми, - вспоминает Римма.
Затем в семью взяли четырехлетнюю Полину, которую мама - Нина Домнич – удочерила. Когда Римма ходила в четвертый класс, все переехали жить в Минск в 8-комнатную квартиру. Детство девочки прошло в большой семье, в которой было одиннадцать детей – три мальчика и восемь девочек: четверо своих (три девочки и один мальчик) и семь приемных. Как только приемным детям исполнялось по 18 лет, они покидали «родное гнездо», и в семью брали других детей.
- Мама умела вести домашнее хозяйство. В холодильнике всегда было много продуктов. Не было такого, чтобы мы голодали. Хватало и вещей. Больших конфликтов между детьми не возникало. Если кто-то кого-то обижал, то разбиралась в ситуации и мирила нас мама. С приемными братьями и сестрами мы очень дружим и сейчас, каждый день созваниваемся. Я хожу к ним в гости, они приходят ко мне. На праздники обмениваемся подарками. У нас все по-семейному, - говорит Римма. – Мама у меня очень добрая, справедливая. Я ей благодарна за то, что она взяла меня из детдома, вырастила и, как может, до сих пор помогает. И папа Андрейочень хороший.
В 20 лет пошла на свой хлеб
После окончания в 2019 году средней школы Римма поступила в строительный лицей №10. В это время, как круглой сироте, ей выделили социальное жилье. Через год она закончила средне-специальное учебное заведение, где получила профессию штукатура-маляра.
- На стройке работать было очень сложно, особенно зимой. Приходилось штукатурить стены в зданиях без окон. Были дни, когда ветер пробирал до костей, - говорит девушка.
Римма ушла с этой работы и устроилась в детский сад помощником воспитателя. Эту специальность она получила в 11-м классе в школе, где училась на базе учебно-производственного комбината (УПК).
«Очень люблю детей»
В детском саду Римма работает каждый день с 8 утра до 6 вечера. В группе 30 детей 3-4-летнего возраста. Она помогает детям одеться, когда они идут на прогулку, а затем раздеться; следит, чтобы они вымыли руки; приносит из кухни в группу еду на завтрак, обед и ужин; усаживает детей за столы и контролирует, чтобы все поели; моет посуду и пол; укладывает детей спать.
- Я с детства привязалась к детям и очень их люблю. Дома вырастила сестру Свету – родную дочку мамы. Когда в семье растет и воспитывается много детей, они все друг другу во всем помогают. В школе на базе УПК я проходила практику в детсаду и уже тогда поняла, что буду работать с детьми, - дополняет Римма. – На работе у меня никогда не было конфликтов. Я умею общаться с людьми. С детьми тоже сразу нашла общий язык.
В Италии нашла еще одних родителей
12 лет по специальной программе Римма каждое лето на три месяца и зимой на один месяц выезжала на оздоровление в Италию. Там ее в Неаполе принимала одна и та же семья. За все эти годы девочка так полюбилась итальянцам, что они предлагают ей переехать к ним в Италию и даже удочерить. Римма тоже привязалась к семье, выучила итальянский язык.
- Мы стали очень близкими людьми. Я летала туда каждый год. Итальянцы оплачивали билеты на самолет туда и обратно, брали на себя расходы по оформлению визы, кормили, покупали подарки. Сейчас почти каждый день созваниваемся по WhatsApp, - рассказывает Римма. – Но пока я не уверена, что готова на переезд. Это другая страна. Если я соглашусь на удочерение, то пять лет не смогу приезжать домой. Когда я была маленькая, то хотела остаться в итальянской семье. Но сейчас я думаю по-другому, хотя здесь меня тоже ничто не держит, кроме приемной семьи.
Через 5 лет никто не выбросит на улицу
В августе 2019 года администрация Октябрьского района г. Минска по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда на 5 лет выделила Римме однокомнатную квартиру социального назначения в панельном доме на 9-м этаже общей площадью 37,7 квадратного метра на ул. Воронянского.
Как рассказали нам в отделе жилищной политики, по истечении этого срока никто сироту не выбросит на улицу. Просто квартира перейдет из социального в арендное жилье. Сегодня Римма оплачивает только коммуналку, затем ей придется платить еще и арендную плату.
В целом в Минске социального жилья сиротам выделяется немного. Например, в прошлом году администрация Октябрьского района предоставила 6 однокомнатных квартир из освобожденных на вторичном рынке. При этом дети-сироты могут выбирать: заселяться в готовую квартиру или строиться.
Что касается Риммы, то она, как круглая сирота, встала на учет нуждающихся в администрации Октябрьского района в 2018 году и, по сути, через год уже получила социальное жилье.
С миру – по нитке
Больше года Римма живет в своей «однушке». После заселения в квартире ничего особо не поменялось. За это время она переклеила только обои в кухне. В лицее получала стипендию и сама смогла накопить денег на шкаф для одежды, компьютерный стол, шкафчик и зеркало в ванной. На кровать деньги прислали итальянцы. Приемная мама купила ковер в комнату, матрац на кровать и холодильник.
Приходится жить на 260 рублей
Заработная плата помощника воспитателя невысокая. В среднем в месяц Римма получает 400 рублей. Из этой суммы надо выкроить деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, в прошлом месяце она заплатила 103 рубля. К этой сумме надо приплюсовать еще плату за мобильный телефон, интернет. На жизнь остается 260-270 рублей.
- Покупаю только основные продукты: крупы, мясо, хлеб, молоко. А вот про наряды приходится забыть. Недавно болела, была две недели на больничном. Зарплата получилась 85 рублей и 100 рублей будет аванс. Иногда деньгами помогают итальянцы. Но они тоже небогатые люди. В семье работает только хозяйка и «тянет» на себе весь дом. В прошлом году из-за карантина она вообще не работала, - говорит девушка.
Римма купила настольную лампу и хочет делать маникюр, чтобы была хоть какая-то прибавка к зарплате. Иногда занимается уборкой квартир.
- Стараюсь не просить денег у мамы, потому что у нее самой одиннадцать детей, - уточняет Римма.
На Зыбицкой тоже не потусуешься
Денег на развлечения у Риммы совсем не остается. Она живет замкнутой жизнью: дом – работа, работа – дом. Иногда ходит в кино. Своего телевизора пока нет. Самый дешевый, который она присмотрела, стоит 300-400 рублей. Но и эта сумма для нее заоблачная. К тому же Римме надо купить еще и кухню.
- Если я куплю телевизор, то мне нечем будет платить за коммуналку. Лучше я останусь без него. У меня есть выбор: или сходить в бар, кафе или что-то купить из продуктов домой. Приходится как-то выкручиваться и выживать, - говорит Римма.
Сил после работы у нее почти не остается. Вечером Римма смотрит какой-нибудь фильм по интернету и ложится спать. Иногда читает.
- Бары, рестораны, кафе, дискотеки – все это я могла себе позволить только в Италии. Иногда сама подрабатывала в баре, чтобы были карманные деньги, иногда приглашали друзья, - вспоминает девушка.
Выходные дни чаще всего проводит в приемной семье. Близких подруг у Риммы нет. Как-то не сложилось. Пыталась найти их по интернету, но опыт оказался неудачным.
У Риммы есть мечта. Она хочет стать фотографом. Если в Минске жизнь у нее не сложится, возможно, она и улетит в Италию. Но этот вопрос пока открыт. Итальянцы обещают помочь найти ей работу с более достойной заработной платой, например, устроить официанткой в ресторан или флористом. А работы она не боится.
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Римма Серафимович – круглая сирота. До 4 лет девочка воспитывалась в Минске в детдоме. Но ей крупно повезло. Там ее нашли приемные родители и взяли к себе в семью....
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