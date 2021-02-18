Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит $47 тысяч

За последние годы собственники квартир сделали усилие над собой, отказавшись от роскоши, кича и евроремонта в сторону простых форм, света и натуральных материалов. Переоценка прилично облагородила предложение, но и оригинальности среди квартир в продаже стало меньше. Тем ценнее эксклюзив - необычную и очень уютную квартиру мы нашли в доме №15 на улице Пуховичская. Глядя на интерьер, не понимаешь: какой сегодня год, ты в городе или в деревне? Отвечаем: год 2021-й, квартира находится в одной из “хрущевок” Минска, купить ее можно за $47 тыс.