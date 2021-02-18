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Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит $47 тысяч

18.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Фиранки, рюши и нарисованный камин. В базе Realt.byпродается харизматичная “однушка” с ремонтом в стиле бохо. Мы ею вдохновились и поискали еще похожие квартиры. Вот что у нас получилось.

Нежная «однушка» за $ 47 тыс.

За последние годы собственники квартир сделали усилие над собой, отказавшись от роскоши, кича и евроремонта в сторону простых форм, света и натуральных материалов. Переоценка прилично облагородила предложение, но и оригинальности среди квартир в продаже стало меньше. Тем ценнее эксклюзив - необычную и очень уютную квартиру мы нашли в доме №15 на улице Пуховичская. Глядя на интерьер, не понимаешь: какой сегодня год, ты в городе или в деревне? Отвечаем: год 2021-й, квартира находится в одной из “хрущевок” Минска, купить ее можно за $47 тыс.

Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч

Площадь квартиры - 28 квадратных метров. Она находится на 4-м этаже кирпичной «хрущевки» после капремонта. Санузел совмещенный, балкон есть, дверь металлическая, на окнах стеклопакеты. В комплекте с жильем идет подвал. Продается квартира со всем убранством.

Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч

Трехкомнатная "сталинка" за $129,7 тыс.

Продолжая романтизировать агротематику, покажем еще несколько объектов, интерьер которых вводит в замешательство: это квартира или загородный дом? К примеру, так выглядит "трешка" в столичной «сталинке» на проспекте Машерова. В отделке столько дерева, что с трудом веришь, что это не сруб. Площадь квартиры – 75 квадратных метров, цена – $ 129,7 тыс.

Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч

“Двушка” на проспекте Победителей

А это симпатичная «двушка» на проспекте Победителей. В квартире сделан дизайнерский ремонт, который вполне себе впишется в загородный дом: винтажные ковры на деревянных полах, занавески с цветочными пинтами, ретро-светильники и кованые аксессуары в ванной.

Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч

Однокомнатная квартира на ул. Парниковой за $59,9 тыс.

Интерьер «однушки» на Парниковой также телепортирует во времени. Квартира наполнена акцентными аксессуарами и напоминает театральную гримерку – тяжелый комод для одежды, портьеры на окнах, отделка золотом, уютный текстиль, хрустальные бра. Выглядит атмосферно, стоит $59,9 тыс.

Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч

“Двушка” на Победителей за $ 254 тыс.

За $ 254 тыс. продается двухкомнатная квартира на пр. Победителей. В объявлении акцентируется, что ремонт дизайнерский, а текстиль, ковры, плитка и аксессуары привезены из-за границы по индивидуальному заказу. От многообразия цвета и фактур глаза разбегаются, вишенка на торте – люстра в столовой.

Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч

Трехкомнатная квартира за $ 195 тыс.

Завершит обзор трехкомнатная квартира в доме №73 на проспекте Победителей. Пройти мимо этих интерьеров мы не смогли. К слову, продается «трешка» со всей мебелью и техникой. Из интересного – деревянная калитка на кухню, как из вестерна, яркая мебель и аксессуары. Скорее всего, собственники – люди творческие.

Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч
Найдена самая нежная квартира в Минске. Она стоит тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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Фиранки, рюши и нарисованный камин. В базе Realt.by продается харизматичная “однушка” с ремонтом в стиле бохо. Мы ею вдохновились и поискали еще похожие квартиры. Вот...
 
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