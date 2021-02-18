ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что ответил губернатор Ленобласти о транзите белорусских нефтепродуктов

18.02.2021 09:37 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Губернатор Ленинградской области прокомментировал решение официального Минска переправлять белорусские нефтепродукты через российские порты.

После принятия Литвой санкций против действующего белорусского режима Александр Лукашенко поручил правительств проработать вопрос переориентации торговых потоков из литовских портов в российские.

16 февраля Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов через российские морские порты. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля прокомментировал решение официального Минска. Он сказал, что очень рад этому факту.

По словам Дрозденко, в ближайшее время будет проведена встреча с владельцами терминалов в Ленинградской области, где обсудят вопросы урегулирования железнодорожных тарифов и дальнейшие планы.

«Белорусские коллеги выезжали на портовый комплекс в Ленобласти», – рассказал Дрозденко журналистам. По его словам, партнеры осмотрели мощности россиян, обсуждались проектсы.

Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. Точками доставки планируется организовать на станции Лужской для светлых и станции Автово – для темных продуктов.

В медиапространстве опубликованы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту. Планы относительно экспорта белорусских нефтепродуктов через порт Приморск пока отсутствуют, пишет 47news.ru.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатор Ленинградской области прокомментировал решение официального Минска переправлять белорусские нефтепродукты через российские порты.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Time включил Светлану Тихановскую в глобальный список ста молодых лидеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by