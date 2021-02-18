Что ответил губернатор Ленобласти о транзите белорусских нефтепродуктов

Губернатор Ленинградской области прокомментировал решение официального Минска переправлять белорусские нефтепродукты через российские порты.

После принятия Литвой санкций против действующего белорусского режима Александр Лукашенко поручил правительств проработать вопрос переориентации торговых потоков из литовских портов в российские.

16 февраля Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов через российские морские порты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля прокомментировал решение официального Минска. Он сказал, что очень рад этому факту.

По словам Дрозденко, в ближайшее время будет проведена встреча с владельцами терминалов в Ленинградской области, где обсудят вопросы урегулирования железнодорожных тарифов и дальнейшие планы.

«Белорусские коллеги выезжали на портовый комплекс в Ленобласти», – рассказал Дрозденко журналистам. По его словам, партнеры осмотрели мощности россиян, обсуждались проектсы.

Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. Точками доставки планируется организовать на станции Лужской для светлых и станции Автово – для темных продуктов.