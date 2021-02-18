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Перечень градообразующих предприятий определили в Беларуси

18.02.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Правительство Беларуси утвердило перечень градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, соответствующий документ размещен на Национальном правовом интернет-портале.

В постановление Совмина от 16 февраля 2021 года №90 вошло 103 акционерных общества.

На первом месте по их числу Минск, где находится 20 предприятий. Среди них - ЗАО "Атлант", ОАО "Авиакомпания "Белавиа", ОАО "Керамин", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" и другие.

© CC BY-SA 3.0 / Homoatrox / Motovelo factory
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Далее следует Могилевская область с 17 хозобществами. Среди них - ОАО "Белшина", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" и другие.

В Бресте градообразующими определены 16 предприятий, в том числе - СП ОАО "Брестгазоаппарат", ЗАО "Амкодор-Пинск", ОАО "Березастройматериалы", ОАО "Жабинковский сахарный завод".

От Витебской области в список вошло 15 хозобществ, в том числе ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", ОАО "Витебские ковры", ОАО "Витязь", ОАО "Нафтан" и другие.

В Городненской области - 13 предприятий, таких, как: Волковысское ОАО "Беллакт", ОАО "Волковысский мясокомбинат", ОАО "Гродно Азот", лидское ОАО "Лакокраска", ОАО "Молочный Мир", ОАО "Мостовдрев" и другие.

По 11 расположены в Гомельской и Минской областях. Среди них - ОАО "Гомельский химический завод", ОАО "Гомельстекло", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ОАО "Гомсельмаш", а также ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Беларуськалий".

В документе уточняется, что на заседаниях органов управления этих предприятий имеют право присутствовать уполномоченные представители президента Беларуси в областях и Минске.

Постановление правительства вступает в силу с 28 февраля 2021 года.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В список вошло более ста хозяйственных обществ, больше всего их находится в Минске и Могилевской области.
 
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