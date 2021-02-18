Time включил Светлану Тихановскую в глобальный список ста молодых лидеров

Источник материала: Tut.by

Журнал Time представил список TIME 100 Next — это список лидеров, «формирующих будущее» в своих сферах деятельности. Он опубликован на сайте издания.



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

Всего в нем 100 человек. Помимо политических и общественных лидеров, в него вошли артисты, новаторы, и люди, чью деятельность журнал называет «феноменом».

В список, в частности, попала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она стала единственной представительницей постсоветского пространства в TIME 100 Next.

Список формируется либо по предложению известных в той или иной отрасли деятелей, либо по мнению редакции журнала. Тихановскую в TIME 100 Next внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По его словам, Тихановская — пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире. Он отметил, что экс-кандидат в президенты стремится к проведению свободных и прозрачных выборов в Беларуси и освобождению политзаключенных.

В TIME 100 Next также вошли актриса Аня Тейлор-Джой, советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан и основатель приложение для игры на бирже Robinhood Владимир Теневыносливее.

В прошлом году Светлана Тихановская попала в список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира по версии Би-би-си. Издание отметило, что она возглавила демократическое движение в Беларуси. После выборов и объявления Александра Лукашенко победителем Тихановская уехала в Литву, опасаясь за безопасность своих детей, и продолжила руководить демократическим движением, находясь «в изгнании», говорилось в описании.