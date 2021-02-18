Науседа: Неважно, кто будет в Беларуси следующим лидером, и с кем он будет развивать отношения - с ЕС или Россией

Источник материала: Tut.by

В интервью DW президент Литвы Гитанас Науседа высказал свое мнение о прошедшем Всебелорусском народном собрании и предстоящем референдуме в Беларуси. Он считает, что это попытка выиграть время и организовать управляемую передачу власти.



Фото: пресс-служба президента Литвы

Президент Литвы напомнил, что Вильнюс представил план мирного разрешения политического кризиса в Беларуси, состоящий из трех ключевых элементов: освободить всех задержанных, прекратить преследование людей, наладить диалог с гражданским обществом.

— Но режим Лукашенко не был готов принять эти условия. Вместо этого он начал диалог с Россией. И конечно, в таких условиях возможности для разрешения кризиса крайне ограничены. Сейчас речь идет о санкциях, и некоторые из них уже введены на национальном уровне и на уровне Европейского Союза. Мы также ввели дополнительные санкции вместе с нашими соседями, Латвией и Эстонией, — отметил он.

Науседа прокомментировал прошедшее Всебелорусское собрание, он считает, что таким образом власти пытаются усилить свои позиции.

— Мы видели это Всебелорусское народное собрание. Оно было организовано, вероятно, для того, чтобы создать впечатление цивилизованного диалога между народом и режимом. Но я не думаю, что это эффективно. Мы должны говорить с гражданским обществом Беларуси, попытаться создать для него некую перспективу и обеспечить план на период после правления Лукашенко. Уже есть проект программы, который подготовила Еврокомиссия. Речь об облегчении торговли Беларуси с ЕС, доступе к его финансовым ресурсам, безвизовом туристическом режиме и, конечно, поддержке гражданского общества.

Он сообщил, что на уровне Евросоюза будет обсуждаться план о введении безвизового режима для белорусов, который уже действует для граждан Грузии, Украины и Молдовы.

Гитанас Науседа также высказался по поводу предстоящего в Беларуси в референдума. По его мнению, это попытка выиграть время и организовать управляемую передачу власти.

— Но я очень сомневаюсь, что это приведет к свободным выборам в Беларуси. Неважно, кто будет там следующим лидером. Главное, чтобы это было решение народа. Может быть, этот лидер будет развивать отношения с Россией, может быть, с Евросоюзом, это не имеет значения. Самое главное — это свобода воли и волеизъявления белорусского народа. Я думаю, что люди в XXI веке заслуживают права выбирать, кого они хотят. Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство, — резюмировал он.