Евро подешевел на старте торгов в четверг, доллар США подорожал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Доллар США незначительно подорожал на старте торгов в четверг, евро и российский рубль подешевели, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По данным БВФБ на 10:57, евро просел на 0,2%, доллар США прибавил в цене 0,05%, российский рубль упал на 0,09%.

Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в четверг, 18 февраля:

1 евро – 3,13 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей - 3,52 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.