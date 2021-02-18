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Евро подешевел на старте торгов в четверг, доллар США подорожал
18.02.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Доллар США незначительно подорожал на старте торгов в четверг, евро и российский рубль подешевели, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По данным БВФБ на 10:57, евро просел на 0,2%, доллар США прибавил в цене 0,05%, российский рубль упал на 0,09%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в четверг, 18 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Европейская и российская валюты упали в цене на старте торгов в четверг, доллар США укрепил свои позиции и незначительно подорожал.
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