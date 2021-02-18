ВВП в январе вырос. Но эксперты объясняют, почему рано радоваться

Источник материала: Tut.by

Белстат опубликовал данные о росте реального ВВП за январь 2021 года на 1,3%. При этом промышленность и вовсе выросла на 8,5%. Телеграм-канал « Кастрычніцкі эканамічны форум » анализирует, откуда рост, пора ли радоваться и значит ли это, что рецессии конец?



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Эпизоды роста реального ВВП наблюдались весь прошлый год: в феврале, марте, октябре и ноябре 2020 г. темпы роста реального ВВП к аналогичному периоду 2019 г., отмечают эксперты, были положительными, но и по итогам года, и последние три квартала экономика падала. «Это нормально — ежемесячные данные о ВВП вообще мало о чем говорят: во-первых, в этих цифрах большая доля оценок Белстата, во-вторых, любое краткосрочное событие (например, более теплый июль) может сместить сезонный фактор или создать эффект низкой/высокой базы. Поэтому квартальные данные более информативны», — поясняют специалисты.

Если посмотреть, за счет каких видов деятельности увеличивался реальный ВВП в январе 2021 года, то окажется, что положительный вклад в прирост внесли обрабатывающая промышленность (+1,7 проц. пункта), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой (+0,5 проц. пункта) и информация и связь (+0,2 проц. пункта). Еще 0,4 проц. пункта добавили чистые налоги на продукты.

«Ларчик открывается слишком просто: в январе прошлого года Россия почти не продавала нам нефть, НПЗ едва работали, а в этом году все вернулось — в итоге производство кокса и продуктов нефтепереработки увеличилось на 33,9% год к году. Еще быстрее увеличивалось производство химических продуктов (+38,6%) — это в основном калийные удобрения. И то, и другое дает базу для чистых налогов на продукты, отсюда и такой вклад в прирост. Отдельно стоит отметить огромный вклад „электрическо-отопительной отрасли“ — это не столько АЭС, сколько холодная зима. Отрасль приросла на 13,4%, производство электроэнергии — на 8,6%, теплоэнергии — на 19,5%», — констатируют специалисты.

В других отраслях промышленности все было далеко не так радужно. Спад в пищевой, легкой, металлургической, химической (не калий) промышленности, производстве транспортных средств. Сахарные заводы в январе вообще стояли (падение производства на 98,2%), в деревообработке падало производство товаров, которые используются в строительстве, сильно сократилось и без того не рекордное производство «самосвалов для бездорожья». В общем, ситуация как минимум неоднородная, и уже февраль-март, а особенно апрель, покажут более реальную картину, предупреждают эксперты.

О том, что мы пока еще только входим в рецессию, а не выходим из нее, говорят и данные мониторинга бизнес-настроений: по данным Национального банка, в январе преобладали негативные ожидания компаний по поводу предстоящего изменения спроса, производства и численности занятых (балансы ответов были лучше, чем в декабре, но значительно хуже, чем в январе 2020 г., а здесь важно учитывать сезонность, поэтому сравнение с январем более корректное). Аналогично, данные Исследовательского центра ИПМ показывают, что настроения бизнеса вернулись к уровням октября-ноября 2020 г., когда перспективы виделись не самыми радужными. Поэтому радоваться пока рановато.