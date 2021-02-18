Лукашенко о предстоящей встрече с Путиным: Я не еду туда чего-то просить, есть вопросы поважнее

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным «где-то в начале 20-х чисел февраля». Об этом он заявил 18 февраля на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, пишет пресс-служба Александра Лукашенко.



Фото: president.gov.by

— Мы действительно с Путиным давно договорились, что где-то в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот: «Лукашенко приедет аж 3 млрд долларов просить». Нет, я не еду туда чего-то просить, Григорий Алексеевич, — обратился Лукашенко к Рапоте.

Он напомнил, что Беларусь уже подписала на этот год документы по чувствительным вопросам — по энергоносителям и общим рынкам.

— Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить, — повторил Лукашенко.

Он анонсировал встречу и с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, которого называют критиком Лукашенко.

— Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, там мы договорились, что встретимся. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства.

«Либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два»

В беседе с Григорием Рапотой Александр Лукашенко коснулся и санкций.

— Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3−5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос — договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым, — считает Лукашенко.

Он считает, что страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее.

— Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два, — добавил Лукашенко и привел в пример Японию и Китай. — Вот дисциплина — они договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать.

Он в очередной раз подчеркнул, что не стоит особо переживать по поводу введения тех или иных санкций.

— Хорошо, вводите. Но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. Это все-таки 150 млн человек. А через Беларусь, Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем! Сергей Лавров (глава МИД России — прим. TUT.BY) правильно сказал, жестко сказал , молодец! Не надо против нас войнушку какую-то затевать. Мы можем ответить. Если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне. Мы, конечно, не хотим воевать, нам не надо, мы наелись. Но тем не менее вы видите, что происходит вокруг.

О каких 3 миллиардах долларов идет речь?

Напомним, ранее российское издание «КоммерсантЪ» сообщило , что в ходе предстоящего визита президента Александра Лукашенко в Россию стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере 3 млрд долларов из остатка средств, выделенных российским правительством на строительство Белорусской АЭС. Представитель Минфина Беларуси не подтвердил эту информацию.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя предстоящую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, не исключил , что может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере.

— Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь, — сказал министр.