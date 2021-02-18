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Выпуск картона на заводе в Добруше планируют начать в апреле

18.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько. Принципиально новая продукция - это двухслойный, трехслойный мелованный и немелованный картон. Из семи пусковых комплексов на шести работы завершены, остался последний - непосредственно картоноделательная машина. Более двухсот человек ежедневно, включая выходные, трудятся над ее запуском. Так, картон будет использоваться не только в полиграфической деятельности, но и для производства бумажной посуды, а также упаковки.
 
 
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Об этом рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько. Принципиально новая продукция - это двухслойный, трехслойный мелованный и немелованный...
 
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