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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпуск картона на заводе в Добруше планируют начать в апреле Об этом рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько. Принципиально новая продукция - это двухслойный, трехслойный мелованный и немелованный...

Об этом рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько. Принципиально новая продукция - это двухслойный, трехслойный мелованный и немелованный картон. Из семи пусковых комплексов на шести работы завершены, остался последний - непосредственно картоноделательная машина. Более двухсот человек ежедневно, включая выходные, трудятся над ее запуском. Так, картон будет использоваться не только в полиграфической деятельности, но и для производства бумажной посуды, а также упаковки.