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В Беларуси появилась Ассоциация предприятий легкой промышленности

18.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Учредители - представители частного бизнеса. Потенциальными членами организации могут стать сотни предприятий страны: не только крупные игроки, но и малый бизнес. Как заявляют сами производители, реалии сегодняшнего дня показывают: пребывание предприятий легпрома поодиночке в условиях открытого рынка становится все более сложным. Объединение предприятий в ассоциацию позволит им сформировать общее мнение, которое будет влиять на принятие решений в сфере легкой промышленности. Это обеспечит как увеличение присутствия на внешних рынках, так и закрепление позиций.
 
 
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Учредители - представители частного бизнеса. Потенциальными членами организации могут стать сотни предприятий страны: не только крупные игроки, но и малый бизнес....
 
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