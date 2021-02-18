«Мы на машине времени летим в 1982 год». В Сети появился законопроект по противодействию экстремизму

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «МотолькоПомоги» опубликовал законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Согласно документу, экстремистами могут быть признаны профсоюзы, незарегистрированные СМИ, организации и ипэшники. А экстремизмом — критика госорганов и дискредитация Республики Беларусь.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Депутат Валерий Воронецкий сообщил TUT.BY, что такой закон в Палате представителей еще не рассматривался. Тем не менее, вероятность того, что подобный законопроект могут внести на рассмотрение депутатам и принять, существует. TUT.BY разбирался, кого и за что предлагают признавать экстремистами.

Нарушил порядок организации и проведения митинга — экстремист

Что же предлагается изменить в законе об экстремизме? Например, расширить список потенциальных экстремистов. За планирование или совершение действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, конституционные права и свободы граждан, общественную безопасность и принципы правового государства, экстремистами предлагают признавать профсоюзы, иностранные и международные организации или их представительства, формирования (сообщества, группы граждан), СМИ, в том числе не зарегистрированные, а также индивидуальных предпринимателей.

За что можно быть признанным экстремистом?

— за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды;

— оскорбление или дискредитацию органов государственной власти и управления, представителя власти;

— распространение экстремистских материалов, в том числе экстремистской символики, а равно изготовление, издание, хранение или перевозку таких материалов в целях распространения;

— дискредитацию Республики Беларусь;

— нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Списки экстремистов будет вести КГБ. Тем, кто включен в перечень физических лиц, причастных к экстремизму в течение пяти лет со дня отбытия наказания, запрещается заниматься медицинской, педагогической, издательской деятельностью, заниматься деятельностью, сопряженной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, совершать финансовые операции на сумму свыше 2000 базовых величин без прохождения особого контроля. А также занимать госдолжности в течение пяти лет со дня отбытия наказания.

«Выходит, что ты оскорбил не конкретное лицо, а всю милицию»

Замглавы правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, комментируя проект закона, отмечает, что он отсылает Беларусь во времена СССР.

— Сразу видна рука чекистов — все проблемы текущего момента отображены в этом проекте. Мы на машине времени очень ускоренными темпами летим в 1982 год, когда все диссиденты сидели в тюрьмах, правозащитные группы были разгромлены, только что войны в Афганистане не хватает для полной радости, — комментирует проект закона правозащитник.

В проекте закона есть несколько особо острых моментов. Например, сейчас нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий — это административное правонарушение, а авторы законопроекта предлагают признавать это экстремизмом.

Формулировка разжигание «и иной розни» тоже довольно опасная.

— Раньше мы практику про «иную рознь» пытались отсекать, например, когда по делу Дмитрия Полиенко обвинение пыталось привязать ему эту логику: «разжигание социальной розни в отношении иной социальной группы — сотрудников милиции». Но тогда обвинение прислушалось к нашим стенаниям и отказалось от обвинения в этой части. Сейчас же мы видим, что практика такая применяется, — говорит Стефанович и приводит пример с судом над блогером Павлом Спириным.

Блогера осудили на 4,5 года по ч.1 ст. 130 за разжигание социальной розни в отношении иной социальной группы. Социальной группой, по версии обвинения, была признана «иная» группа лиц, объединенных по признаку профессиональной принадлежности, а именно работники прокуратуры, судьи, депутаты, высшие должностные лица Беларуси, сотрудники милиции, сотрудники ОМОН и даже министр внутренних дел.

— То есть выходит, что теперь когда злодеяния будут происходить по мотивам «разжигание розни в отношении иной социальной группы», будут иметься в виду органы государственной власти. В проекте закона еще несколько раз подчеркнули, что оскорбление или дискредитация органов государственной власти, представителя власти — экстремизм. Выходит, что ты оскорбил не конкретное лицо, а всю милицию, — отмечает Стефанович.

Все эти формулировки нарушают принципы свободы выражения мнений, заложенных в ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. В Йоханнесбургских принципах также прописано, что никто не может быть наказан за критику или оскорбление нации, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или государственных и общественных деятелей.



Фото: TUT.BY

«Дискредитацию Республики Беларусь» тоже можно применить к любым высказываниям и статьям, содержащим критику действий властей.

— Статью «дискредитация Республики Беларусь» мы давно подвергали критике, она была внесена в УК в конце 2005 года. С тех пор за дискредитацию Республики Беларусь Генпрокуратура выносила лишь два предупреждения, уголовных дел не возбуждалось. Сама конструкция статьи означает, что любая критика власти будет экстремизмом, потому что дискредитация — это предоставление ложной информации о правовом положении граждан в Беларуси, международным структурам. То есть, например, мы говорим, что людей пытали, в том числе международным организациям предоставляем соответствующие доклады, а власть говорит, что это фейк, попы покрасили краской , вы лжете. Все, это уже дискредитация Республики Беларусь. В принципе, это аналог антисоветской пропаганды, которая была в УК СССР, по которой людей сажали в тюрьму: распространение измышлений, порочащих советский строй. Этот проект закона создан прямо на злобу дня, чтобы все, кто хоть что-то говорит о власти, понесли уголовную ответственность, в законопроекте ни о ком не забыли, — говорит Валентин Стефанович.