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«Можно ожидать весьма продолжительные переговоры». В Кремле назвали дату встречи Лукашенко и Путина
18.02.2021 13:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, рассказал 18 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
«Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Лукашенко наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание», — сказал Песков.
Ожидается обсуждение двусторонних отношений и международной ситуации.
Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Москве за процессом над Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских «кукловодах», пишет
— Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности, — сказал представитель Кремля, отметив, что российская сторона не хочет вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела.
Сегодня о переговорах с Путиным
«Российские кукловоды»
Напомним, в июне 2020 года тогда еще глава Комитета госконтроля Иван Тертель, комментируя задержание претендента в кандидаты на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико,
— Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше, — сказал Иван Тертель.
На белорусском телевидении также выпустили
Отмечалось, что Генпрокуратура Беларуси направила в компетентные органы России международные поручения об оказании правовой помощи, которые в том числе касаются и деятельности Круглова.
О переговорах с Путиным
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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, рассказал 18 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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