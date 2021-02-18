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«Можно ожидать весьма продолжительные переговоры». В Кремле назвали дату встречи Лукашенко и Путина

18.02.2021 13:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, рассказал 18 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Лукашенко наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание», — сказал Песков.

Ожидается обсуждение двусторонних отношений и международной ситуации.

Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Москве за процессом над Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских «кукловодах», пишет РИА Новости.

— Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности, — сказал представитель Кремля, отметив, что российская сторона не хочет вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела.

Сегодня о переговорах с Путиным говорил сегодня сам Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Российские кукловоды»

Напомним, в июне 2020 года тогда еще глава Комитета госконтроля Иван Тертель, комментируя задержание претендента в кандидаты на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико, заявил о кукловодах, стоящих за его деятельностью.

— Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше, — сказал Иван Тертель.

На белорусском телевидении также выпустили «расследование», в котором утверждается, что заместитель министра финансов России Андрей Круглов, занимая в то время пост заместителя правления «Газпрома», проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». Также утверждается, что он проводил через Белгазпромбанк свои вознаграждения — Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси говорит о сумме в 8,5 млн евро. Также белорусские силовики рассказали о том, что наложили арест на денежные средства супруги господина Круглова на общую сумму 3 миллиона евро.

Отмечалось, что Генпрокуратура Беларуси направила в компетентные органы России международные поручения об оказании правовой помощи, которые в том числе касаются и деятельности Круглова.

О переговорах с Путиным говорил сегодня и сам Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, рассказал 18 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
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