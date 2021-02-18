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Доллар США и российский рубль незначительно подорожали на торгах в четверг
18.02.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Доллар США и российский рубль немного подорожали, евро подешевел на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
© Sputnik / Владимир Астапкович
Евро стал дешевле на 0,14%, доллар США прибавил в стоимости 0,05%, российский рубль набрался сил на 0,02%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в четверг, 18 февраля:
1 евро – 3,13 белорусского рубля
1 доллар США – 2,59 рубля
100 российских рублей - 3,52 рубля
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Американская и российская валюты пошли в рост на торгах в четверг, евро сбавил темп и незначительно упал в цене.
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