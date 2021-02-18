«Глубоко тронут, благодарит за поддержку». В суде зачитывают обвинение, адвокат говорит о настроении Бабарико

Источник материала: Tut.by

В четверг, 18 февраля, продолжился суд по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.



В первый день суда. Фото: TUT.BY

В суде продолжают зачитывать обвинение, которое занимает 340 страниц. Виктора Бабарико обвиняют в том, что он с 2008 по 2020 годы руководил организованной преступной группой, определял в ней место и роль каждого, а также — вознаграждения. Он целенаправленно делал так, чтобы большинство членов правления входили в эту группу.

Упоминался в обвинении и его сын, Эдуард Бабарико. В частности, озвучено, что с 2017 года ему на счета регулярно переводили незаконно полученные денежные средства, хотя он не являлся членом группы.

В обвинении упоминаются латвийские компании, на счета которых переводили деньги.

В перерыве адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал, что он показал своему подзащитному фото людей, которые вчера пытались попасть на суд, тот очень тронут.

— Мы в перерыве и до заседания пообщались с Виктором Дмитриевичем. Я показал ему распечатанные фотографии о вчерашней обстановке здесь. Одно дело, когда на словах рассказываешь, что пришло много людей, другое — показать. Он знает, что на морозе люди стояли, что их не пустили. Он очень глубоко тронут, благодарит за поддержку, и мы, защитники, тоже благодарим, — сказал Лаевский.

Он отметил, что ощущения человека в условиях ограничения свободы очень зависят от того, как он настроен.

— Виктор Дмитриевич настроился хорошо и давно — еще в мае 2020 года, и продолжает, раз уж цель пока не достигнута, — рассказал защитник.

Лаевский отмечает, что недостаток пространства, прогулок, безусловно, сказываются.

— Но если человек волевой, а он — человек волевой, убежденный, что делал правильное дело, то он справляется лучше, — добавил адвокат.

Журналистов негосударственных белорусских СМИ и порталов сегодня в зал суда снова не пустили.

Адвокаты Бабарико на первом заседании просили отвод судьи Игоря Любовицкого, изменить их подзащитному меру пресечения на домашний арест, пустить в зал журналистов негосударственных СМИ и представителей интернет-ресурсов, снять арест с некоторого имущества. Практически по всем ходатайствам они получили отказ. Правда, Виктору Бабарико разрешили жестикулировать, давая показания

По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств , полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы). Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его не было. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.