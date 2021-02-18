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Ведро для обливания в ванной и "приточка" по всей квартире. Реальный видео-обзор минской "четырешки" за $269 тысяч

18.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Купить квартиру, сделать в ней ремонт для себя, и потом практически сразу переехать в другое жилье — это неприятно, но случается. Но как продать такой объект недвижимости? Какую цену поставить, если в ремонт вложено много сил и денег? Мы нашли на Realt.by именно такую квартиру на ул. Беды, 45 за $269 тысяч, и съездили туда с реальным обзором. Спойлер: здесь есть то, что в квартирах устанавливают крайне редко.

Ведро для обливания в ванной и "приточка" по всей квартире. Реальный видео-обзор минской "четырешки" за 9 тысяч
Ведро для обливания в ванной и "приточка" по всей квартире. Реальный видео-обзор минской "четырешки" за 9 тысяч

Содержание ролика:

0:00 — о чем будет этот выпуск

0:18 — рассказываем о районе

0:42 — какие квартиры продаются на Realt.by в этом доме

1:31 — о дворовой территории

1:54 — как выглядит подъезд

2:18 — представление квартиры

2:38 — коридор

3:55 — гостиная +кухня

6:32 — обеденная зона

7:48 — гардеробная

9:05 — детские комнаты

10:18 — родительская спальня

10:26 — санузел в родительской спальне

11:18 — балкон

11:33 — уже уезжаем

 
Теги: Минск
 
 
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Купить квартиру, сделать в ней ремонт для себя, и потом практически сразу переехать в другое жилье — это неприятно, но случается. Но как продать такой объект...
 
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