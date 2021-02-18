Источник материала: realt.by

Купить квартиру , сделать в ней ремонт для себя, и потом практически сразу переехать в другое жилье — это неприятно, но случается. Но как продать такой объект недвижимости? Какую цену поставить, если в ремонт вложено много сил и денег? Мы нашли на Realt.by именно такую квартиру на ул. Беды, 45 за $269 тысяч , и съездили туда с реальным обзором. Спойлер: здесь есть то, что в квартирах устанавливают крайне редко.

Содержание ролика: 0:00 — о чем будет этот выпуск 0:18 — рассказываем о районе 0:42 — какие квартиры продаются на Realt.by в этом доме 1:31 — о дворовой территории 1:54 — как выглядит подъезд 2:18 — представление квартиры 2:38 — коридор 3:55 — гостиная +кухня 6:32 — обеденная зона 7:48 — гардеробная 9:05 — детские комнаты 10:18 — родительская спальня 10:26 — санузел в родительской спальне 11:18 — балкон 11:33 — уже уезжаем