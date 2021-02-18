«Нафтан», молоко, сгущенка и не только. Какие предприятия Витебщины считают самыми важными для региона

Источник материала: Tut.by

В Совмине определили перечень предприятий, на заседаниях органов управления которых имеют право присутствовать уполномоченные представители президента в областях и Минске. Это — самые важные предприятия региона, их называют градо- и системообразующими. Вы знаете, что наиболее важно для Витебщины?



ОАО «Нафтан». Фото предоставлено редакцией газеты «Вестник «Нафтана»

Градообразущее предприятие — это то, на котором работает значительная или основная часть работоспособного населения города.

Системообразующее — предприятие, продукция или услуги которого очень важны для жизнеобеспечения региона или его социально-экономической системы.

В областном центре — это «Витебскдрев», «Витебские ковры», «Витебский маслоэкстракционный завод», «Витебский мясокомбинат», «Витязь», «Доломит», «Конструкторское бюро «Дисплей», «Молоко».

В регионах — «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Полоцкий молочный комбинат», «Оршанский мясоконсервный комбинат», «Поставский молочный завод», «Верхнедвинский маслосырзавод», «Глубокский молочноконсервный комбинат».

Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего — в Минске и на Могилевщине.