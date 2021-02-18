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«Нафтан», молоко, сгущенка и не только. Какие предприятия Витебщины считают самыми важными для региона
18.02.2021 14:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Совмине
Градообразущее предприятие — это то, на котором работает значительная или основная часть работоспособного населения города.
Системообразующее — предприятие, продукция или услуги которого очень важны для жизнеобеспечения региона или его социально-экономической системы.
В областном центре — это «Витебскдрев», «Витебские ковры», «Витебский маслоэкстракционный завод», «Витебский мясокомбинат», «Витязь», «Доломит», «Конструкторское бюро «Дисплей», «Молоко».
В регионах — «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Полоцкий молочный комбинат», «Оршанский мясоконсервный комбинат», «Поставский молочный завод», «Верхнедвинский маслосырзавод», «Глубокский молочноконсервный комбинат».
Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего — в Минске и на Могилевщине.
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«Нафтан», молоко, сгущенка и не только. Какие предприятия Витебщины считают самыми важными для региона
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