Гомсельмаш, БМЗ, ЦКК и другие. Какие предприятия Гомельщины считают самыми важными для региона

Источник материала: Tut.by

В Совмине определили перечень предприятий, на заседаниях органов управления которых имеют право присутствовать уполномоченные представители президента в областях и Минске. Это самые важные предприятия региона, их называют градо- и системообразующими. Вы знаете, что наиболее важно для Гомельщины?



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Градообразущее предприятие — это то, на котором работает значительная или основная часть работоспособного населения города.

Системообразующее — предприятие, продукция или услуги которого очень важны для жизнеобеспечения региона или его социально-экономической системы.

Итак, самыми важными в Гомельском регионе предприятиями являются:

Белорусский металлургический завод;

Гомельский химический завод;

«Кристалл»;

«Гомельстекло»;

«Гомельтранснефть Дружба»;

«Гомсельмаш»;

Мозырский нефтеперерабатывающий завод;

«Мозырьсоль»;

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат;

«СветлогорскХимволокно»;

«Белорусские обои».

Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего — в Минске и на Могилевщине.