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Гомсельмаш, БМЗ, ЦКК и другие. Какие предприятия Гомельщины считают самыми важными для региона

18.02.2021 14:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Совмине определили перечень предприятий, на заседаниях органов управления которых имеют право присутствовать уполномоченные представители президента в областях и Минске. Это самые важные предприятия региона, их называют градо- и системообразующими. Вы знаете, что наиболее важно для Гомельщины?


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Градообразущее предприятие — это то, на котором работает значительная или основная часть работоспособного населения города.

Системообразующее — предприятие, продукция или услуги которого очень важны для жизнеобеспечения региона или его социально-экономической системы.

Итак, самыми важными в Гомельском регионе предприятиями являются:

  • Белорусский металлургический завод;
  • Гомельский химический завод;
  • «Кристалл»;
  • «Гомельстекло»;
  • «Гомельтранснефть Дружба»;
  • «Гомсельмаш»;
  • Мозырский нефтеперерабатывающий завод;
  • «Мозырьсоль»;
  • Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат;
  • «СветлогорскХимволокно»;
  • «Белорусские обои».

Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего — в Минске и на Могилевщине.

 
Теги: Минск
 
 
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