«Белшина», «Строммашина» и другие. Какие предприятия Могилевщины считают самыми важными для региона

Источник материала: Tut.by

В Совмине определили перечень предприятий, на заседаниях органов управления которых имеют право присутствовать уполномоченные представители президента в областях и Минске. Это — самые важные предприятия региона, их называют градо- и системообразующими. Вы знаете, что наиболее важно для Могилевщины?



Фото: Павел Мурашко

Градообразущее предприятие — это то, на котором работает значительная или основная часть работоспособного населения города.

Системообразующее — предприятие, продукция или услуги которого очень важны для жизнеобеспечения региона или его социально-экономической системы.

Итак, самыми важными в Могилевском регионе предприятиями являются:

Осиповичский завод транспортного машиностроения;

«Бабушкина крынка»;

Белорусский цементный завод;

«Белшина»;

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов;

Бобруйский кожевенный комбинат;

Бобруйский мясокомбинат;

«Кричевцементношифер»;

Могилевский завод лифтового машиностроения;

«Могилевский завод «Строммашина»;

Могилевский металлургический завод;

Могилевский мясокомбинат;

«Могилевхимволокно»;

«Моготекс»;

Осиповичский завод автомобильных агрегатов;

«Бобруйскагромаш»;

«ФанДОК».

Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего — в Минске и на Могилевщине.