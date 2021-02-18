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«Белшина», «Строммашина» и другие. Какие предприятия Могилевщины считают самыми важными для региона

18.02.2021 14:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Совмине определили перечень предприятий, на заседаниях органов управления которых имеют право присутствовать уполномоченные представители президента в областях и Минске. Это — самые важные предприятия региона, их называют градо- и системообразующими. Вы знаете, что наиболее важно для Могилевщины?


Фото: Павел Мурашко

Градообразущее предприятие — это то, на котором работает значительная или основная часть работоспособного населения города.

Системообразующее — предприятие, продукция или услуги которого очень важны для жизнеобеспечения региона или его социально-экономической системы.

Итак, самыми важными в Могилевском регионе предприятиями являются:

  • Осиповичский завод транспортного машиностроения;
  • «Бабушкина крынка»;
  • Белорусский цементный завод;
  • «Белшина»;
  • Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов;
  • Бобруйский кожевенный комбинат;
  • Бобруйский мясокомбинат;
  • «Кричевцементношифер»;
  • Могилевский завод лифтового машиностроения;
  • «Могилевский завод «Строммашина»;
  • Могилевский металлургический завод;
  • Могилевский мясокомбинат;
  • «Могилевхимволокно»;
  • «Моготекс»;
  • Осиповичский завод автомобильных агрегатов;
  • «Бобруйскагромаш»;
  • «ФанДОК».

Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего — в Минске и на Могилевщине.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего - в Минске и на Могилевщине.
 
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