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«Белшина», «Строммашина» и другие. Какие предприятия Могилевщины считают самыми важными для региона
18.02.2021 14:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Совмине
Градообразущее предприятие — это то, на котором работает значительная или основная часть работоспособного населения города.
Системообразующее — предприятие, продукция или услуги которого очень важны для жизнеобеспечения региона или его социально-экономической системы.
Итак, самыми важными в Могилевском регионе предприятиями являются:
Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего — в Минске и на Могилевщине.
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Всего в стране таких важных предприятий 103, больше всего - в Минске и на Могилевщине.
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