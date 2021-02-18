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Беларусь пользуется российским аналогом SWIFT - Банк РФ

18.02.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Представители Беларуси, Германии, Швейцарии, Армении, Казахстана и Киргизии пользуются аналогом международной межбанковской системы SWIFT - СПФС, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Уже 23 зарубежных участника из вышеперечисленых стран подключены к Системе передачи финансовых сообщений, отметила она. Центральный банк РФ предоставляет возможность снизить издержки при подключении к СПФС.

"Если какие-то юридические лица хотели бы снизить свои издержки, то у нас есть такие юридические лица, как "сервис-бюро", к которым можно подключаться, и в дальнейшем уже работать с меньшими издержками", - цитирует Скоробогатову РИА Новости.

На данный момент СПФС занимает 21% от внутрироссийского трафика SWIFT, показатели продолжают расти, подчеркнула зампред.  

Российский аналог SWIFT

Система передачи финансовых сообщений - российский аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах мира. СПФС появилась в ответ на угрозу санкций ЕС, одной из мер которых названо отключение от SWIFT.

Отключение Беларуси от SWIFT

В ноябре прошлого года экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хочет добиться отключения страны от SWIFT и прекращения выделения кредитов государственным финучреждениям Беларусбанк и Белагропромбанк.

Санкционные меры в отношении Беларуси прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что SWIFT, созданный "американцами и их союзниками", обслуживает практически все аспекты экономической жизни. После чего сделал вывод: необходимо разрабатывать собственные механизмы, "которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада".

Многие аналитики назвали сценарий, при котором Беларусь отключат от системы SWIFT, маловероятным.

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Теги: Минск
 
 
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К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) помимо России подключены зарубежные участники из шести государств.
 
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