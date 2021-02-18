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Беларусь пользуется российским аналогом SWIFT - Банк РФ
18.02.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Представители Беларуси, Германии, Швейцарии, Армении, Казахстана и Киргизии пользуются аналогом международной межбанковской системы SWIFT - СПФС, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Уже 23 зарубежных участника из вышеперечисленых стран подключены к Системе передачи финансовых сообщений, отметила она. Центральный банк РФ предоставляет возможность снизить издержки при подключении к СПФС.
"Если какие-то юридические лица хотели бы снизить свои издержки, то у нас есть такие юридические лица, как "сервис-бюро", к которым можно подключаться, и в дальнейшем уже работать с меньшими издержками", - цитирует Скоробогатову
На данный момент СПФС занимает 21% от внутрироссийского трафика SWIFT, показатели продолжают расти, подчеркнула зампред.
Российский аналог SWIFT
Система передачи финансовых сообщений - российский аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах мира. СПФС появилась в ответ на угрозу санкций ЕС, одной из мер которых названо отключение от SWIFT.
Отключение Беларуси от SWIFT
В ноябре прошлого года экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
Санкционные меры в отношении Беларуси
Многие аналитики назвали сценарий, при котором Беларусь отключат от системы SWIFT, маловероятным.
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К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) помимо России подключены зарубежные участники из шести государств.
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