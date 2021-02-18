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«Это диктат, неприкрытое давление». МИД Беларуси о заявлении западных дипломатов
18.02.2021 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Нелепым поступком» и попыткой вмешательства во внутренние дела страны
— С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию, якобы, в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств — это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
По его мнению, послы продемонстрировали «невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики», так как «следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран-авторов заявления».
— Не хотелось ставить под сомнение профессиональную компетентность наших коллег, поэтому просто напоминаем, что согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН на всех без исключения государствах-членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями ООН. Более того, каждое государство обязано уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства из вне, что нашло отражение в пункте 1 статьи 2 Устава ООН. Беларусь — это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.
Представитель МИД посоветовал дипломатам в своих странах «координировать меры в отношении ситуации с правами человека».
— Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до Представительства ЕС в Беларуси, — отметил Глаз.
В опубликованном накануне
— Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси, — подчеркивается в заявлении.
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«Нелепым поступком» и попыткой вмешательства во внутренние дела страны назвал МИД Беларуси совместное заявление Представительства ЕС от имени стран-членов...
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