Акция в МТС: скидка 40% на смарт-часы Huawei Watch GT 2e

Смарт-часы Huawei Watch GT 2e можно приобрести в МТС со скидкой 40% по промокоду «Дуэт» в рамках акции «Промокод для смарт-устройств».

Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду «Дуэт» необходимо предоставить товарный чек СООО «Мобильные ТелеСистемы», подтверждающий покупку одного из следующих смартфонов: Huawei P40 8/128 ГБ, Huawei P40 lite 6/128 ГБ, Huawei P40 lite E 4/64 ГБ, Huawei P Smart 2021 4/128 ГБ или Huawei P40 lite E (NFC) 4/64 ГБ.

Акция распространяется на смартфоны, приобретенные не ранее 17 февраля 2021 года.

Смарт-часы Huawei Watch GT2e оснащены корпусом из нержавеющей стали, ярким 1,39 дюймовым экраном с поддержкой картинки высокого разрешения и огромным количеством разнообразных полезных функций. Устройство поддерживает 15 профессиональных и 85 настраиваемых видов тренировок. Специальные датчики позволяют измерять пульс и насыщенность крови кислородом. А емкий аккумулятор и используемые энергосберегающие технологии обеспечивают до 14 дней автономной работы от одного заряда.

В рамках акции «Промокод для смарт-устройств» стоимость смарт-часов Huawei Watch GT2e снижена на 160 рублей. По промокоду «Дуэт» их можно приобрести за 239 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 21,72 рубля, а на два года – 13 рублей.

Использование промокода «Дуэт» ограничено условием не более одной единицы смарт-часов на один товарный чек. Подробнее об условиях акции «Промокод для смарт-устройств» смотрите здесь .

Интересно, что сейчас компания Huawei совместно со своими партнерами проводит в Беларуси конкурс «Попробуй бонусы на вкус. AppGallery угощает: Колесо Удачи». Все, кто скачают из фирменного интернет-магазина AppGallery приложения партнеров, смогут получить в подарок гаджеты от Huawei или приятные бонусы от VOKA, Додо Пицца, Domino’s Pizza, Burger King, Carte.by, Delivio, Е-доставка и 21vek.

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