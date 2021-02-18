«Белнефтехим» приостановил лицензию «НефтеХимТрейдингу», который управляет заправками «Трайпл»

Источник материала: Tut.by

Концерн «Белнефтехим» приостановил на полгода действие лицензии компании «НефтеХимТрейдинг» (бренд заправок «Трайпл») на розничную торговлю нефтепродуктами.



«НефтеХимТрейдинг» с 2010 года реализует нефтепродукты через собственную сеть АЗС под брендом «Трайпл», в состав которой входит 8 заправок, расположенных в Минске, Минской и Брестской областях, говорится на сайте компании. Фото: svaboda.org

— За допущенные нарушения, препятствующие нормальному и безопасному функционированию АЗС, которые были выявлены в ходе проверки, а также неустранение их в установленные сроки, «Белнефтехимом», как лицензирующим органом, приостановлена лицензия компании «НефтеХимТрейдинг» на осуществление розничной торговли нефтепродуктами с автозаправочных станций с 22 февраля по 21 августа 2021 года, — сообщили в концерне.

В «НефтеХимТрейдинге» отказались от комментариев.

В мае 2020 года «Трайпл» подал в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности. Но суд еще не вынес вердикт по этому поводу. Дело в том, что кредиторы не пришли к единому мнению, что делать с этим активом — ликвидировать или банкротить? Новое заседание суда намечено на 26 февраля.