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«Белнефтехим» приостановил лицензию «НефтеХимТрейдингу», который управляет заправками «Трайпл»
18.02.2021 17:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Концерн «Белнефтехим» приостановил на полгода действие лицензии компании «НефтеХимТрейдинг» (бренд заправок «Трайпл») на розничную торговлю нефтепродуктами.
— За допущенные нарушения, препятствующие нормальному и безопасному функционированию АЗС, которые были выявлены в ходе проверки, а также неустранение их в установленные сроки, «Белнефтехимом», как лицензирующим органом, приостановлена лицензия компании «НефтеХимТрейдинг» на осуществление розничной торговли нефтепродуктами с автозаправочных станций с 22 февраля по 21 августа 2021 года, — сообщили в концерне.
В «НефтеХимТрейдинге» отказались от комментариев.
В мае 2020 года «Трайпл»
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Концерн «Белнефтехим» приостановил на полгода действие лицензии компании «НефтеХимТрейдинг» (бренд заправок «Трайпл») на розничную торговлю нефтепродуктами.
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