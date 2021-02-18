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Завод по производству удобрений в Гродно: начались общественные обсуждения
18.02.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 18 фев – Sputnik, Инна Гришук. Начинаются общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду нового завода по производству жидких удобрений на основе аммиака, который хочет построить в Гродно бельгийская компания.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщают в гродненском горисполкоме, общественные обсуждения будут проходить с 17 февраля по 19 марта 2021 года. В это период горожане смогут ознакомиться с документацией по ОВОС, которую пообещали разместить на сайте гродненского горисполкома, и направить свои замечания и предложения в адрес гродненского горисполкома либо на электронный адрес бельгийской компании-инвестора Tessenderlo Group.
Также сообщается, что в течение первых десяти дней с начала общественных обсуждений горожане могут отправить в горисполком заявку на проведение собрания, в этот же срок можно направить представителю компании-инвестора предложения о необходимости провести общественную экологическую экспертизу.
Как ранее сообщал Sputnik, по планам бельгийской компании, в Гродно должен
Мощность производства составит 100 тысяч тонн в год, а сам завод будет работать в непрерывном круглосуточном режиме. Продукцию планируют поставлять на рынки Восточной Европы.
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Новое предприятие планирует выпускать в год до 100 тысяч тонн жидких удобрений на основе аммиака.
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