Завод по производству удобрений в Гродно: начались общественные обсуждения

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 фев – Sputnik, Инна Гришук. Начинаются общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду нового завода по производству жидких удобрений на основе аммиака, который хочет построить в Гродно бельгийская компания.

Как сообщают в гродненском горисполкоме, общественные обсуждения будут проходить с 17 февраля по 19 марта 2021 года. В это период горожане смогут ознакомиться с документацией по ОВОС, которую пообещали разместить на сайте гродненского горисполкома, и направить свои замечания и предложения в адрес гродненского горисполкома либо на электронный адрес бельгийской компании-инвестора Tessenderlo Group.

Также сообщается, что в течение первых десяти дней с начала общественных обсуждений горожане могут отправить в горисполком заявку на проведение собрания, в этот же срок можно направить представителю компании-инвестора предложения о необходимости провести общественную экологическую экспертизу.

Как ранее сообщал Sputnik, по планам бельгийской компании, в Гродно должен появиться химический завод . Планируемые сроки строительства – 2023-2024 годы. В качестве площадки выбран один из участков в промышленной зоне "Аульс", расположенной недалеко от ОАО "Гродно Азот". Завод будет специализироваться на выпуске жидких удобрений. Основным продуктом станет раствор тиосульфата аммония и его смесь с карбамидно-аммиачной смесью. Сырьем для производства удобрения является аммиак, который производит "Гродно Азот".

Мощность производства составит 100 тысяч тонн в год, а сам завод будет работать в непрерывном круглосуточном режиме. Продукцию планируют поставлять на рынки Восточной Европы.