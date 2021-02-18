В чем обвиняют Виктора Бабарико: версия обвинения

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде зачитали обвинение Виктору Бабарико, который 20 лет, с 2000 по 12 мая 2020 года был председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» и одновременно в 2001—2015 гг. — председателем комитета по управлению активами и пассивами Белгазпромбанк. Приводим версию обвинения в сокращенном варианте.





Обвинение утверждает, что он «совершил преступления против интересов службы и против порядка осуществления экономической деятельности», создав устойчивую группу из числа должностных лиц Белгазпромбанка, объединившихся «с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления». Преступная деятельность выразилась в «систематическом принятии самим Бабарико и другими участниками преступной группы для себя и для близких материальных ценностей (взятки)» в особо крупном размере, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. Речь, в частности, про заключение и исполнение кредитных договоров между банком и различными субъектами хозяйствования.

Формирование «организованной преступной группы» происходило поэтапно. В частности, в 2004—2005 году Бабарико якобы привлек к деятельности зампреда правления банка Кузьмича, а советник правления банка Селявко якобы взял на себя вопрос регистрации ряда иностранных компаний для «создания законспирированного многоступенчатого механизма перевода сумм незаконного денежного вознаграждения» на счета, подконтрольные членам группы.

В состав группы, считает гособвинитель, вовлекли первого зампреда правления Белгазпромбанка Задойко, зампредов Ильясюка и Шабана, который зарегистрировал нескольких компаний (в том числе Business Renovation Investment — Великобритания, и несколько офшоров). При этом печати и банковские карты, дающие доступ к управлению счетами, поступили в распоряжение Селявко и Бабарико.

Обвинение утверждает, что Бабарико с Кузьмичом договаривались с руководителями компаний (ООО «Активлизинг»; ООО «Белторгтехнологии» (позже переименовано в ООО «Правовой диалог»; ООО «Агентство торговли в рассрочку» (позже. переименовано в «ПриватЛизинг») о передаче взятки посредством оформления продажи части своих долей в уставном фонде компаний иностранной компании, подконтрольной Бабарико и Кузьмичу, с последующим систематическим переводом на ее счета взятки.

Компании в Латвии регистрировал Кузьмич (CompartnersOU, SIA Baltijas Investiciju Grupa). На их счета перечислялись средства от белорусских субъектов хозяйствования, а потом уходили на Business Renovation Investment и офшоры.

При этом Бабарико якобы координировал деятельность группы и предпринимал меры по расширению круга белорусских субъектов хозяйствования, сотрудничавших с Белгазпромбанком, которые готовы были передавать незаконные денежные вознаграждения.

31 марта 2010 г. из состава организованной преступной группы вышел Задойко — в связи с увольнением из Белгазпромбанка. Именно в связи с этим якобы Бабарико, находясь в здании ОАО «Газпром» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, 16, выступил с инициативой включения в состав правления банка другого участника преступной группы — Селявко (умер в ноябре 2011 года).

30 июня 2015 г. из состава группы вышел Добролёт, уволившийся из банка. На его место пришел Бадей. Ему поручили вопросы взаимодействия с представлявшими интересы ООО «ПриватЛизинг», ООО «Правовой диалог» и ООО «Системы обработки информации» Харлановичем, Геращенко и Морозовым.

После изъятия сотрудниками правоохранительных органов 24 мая 2016 г. в банковской ячейке печати одной из офшорных компаний схемы поменялись, считает обвинение. Компании на Кипре были ликвидированы, латвийские — реорганизованы. Baltijas Investiciju Grupa стала SIA Latvijas Investiciju Agentura. В Эстонии закрыли CompartnersOU. Якобы теперь после распределения прибыли ООО «Активлизинг» должен был доставлять наличные в валюте должностным лицам Белгазпромбанка.

Обвинение утверждает, что Бабарико, находясь на территории Минска и действуя через Алексейса Степановса, Александра Ростовса и иных лиц, неосведомленных о преступной деятельности, организовал регистрацию компании и открывал счета в банке.

В 2018 году Виктор Бабарико поручил Бадею договориться о включении в число участников ООО «ПриватЛизинг», ООО «Правовой диалог», ООО «Системы обработки информации» сына Бабарико Эдуарда.

«С целью поддержания стабильности состава участников организованной преступной группы за счет сохранения занимаемого ими должностного положения Бабарико как лично, так и через подчиненных ему сотрудников управления по работе с персоналом указанного банка в период с 28 января 2010 г. по 30 декабря 2019 г. по мере надобности обеспечивал продление трудовых отношений между ОАО „Белгазпромбанк“ и его сотрудниками», говорится в обвинении.

С 2008 г. по апрель 2014 г. и с октября 2015 г. по 11 июня 2020 г. либо большинство либо половина членов правления Белгазпромбанка были участниками организованной преступной группы. То есть они имели большинство голосов в правлении банка и могли принимать решения, соответствующих интересам ее участников и взяткодателей, утверждает обвинение.

В 2007—2020 году в форме безналичных переводов «под видом участия в распределении прибыли указанных белорусских субъектов хозяйствования», группа получила 5 млн 695 тысяч 982,82 долларов, 5 млн 079 тысяч 523,71 евро и 8 млн 470 тысяч 917,4 рублей.

Бадей, действуя по поручению Бабарико, получил от Харлановича в несколько приемов доллары и евро на общую сумму эквивалентную не менее 2,7 млн рублей; от Геращенко — 3,8 млн рублей, от Добролёта — 902,9 тыс. рублей, от Морозова — 801,1 тыс рублей. Деньги он в несколько этапов доставил в служебный кабинет Бабарико.

Деньги получали за заключение, содействие заключению и обеспечение беспрепятственного исполнения договоров в рамках проекта DELAY, за положительное голосование по вопросам предоставления банком согласия ООО «ПриватЛизинг» на выплату дивидендов участникам, за обеспечение принятия правлением решений, соответствующих интересам нескольких ООО.

При этом часть незаконного денежного вознаграждения, поступившего в период с 20 июня 2007 г. по 11 мая 2020 г., не распределенная между участниками организованной преступной группы, осталась в распоряжении Бабарико и его сына, неосведомленного о получении взятки, говорится в обвинении.

Таким образом, Виктор Бабарико, являясь должностным лицом и руководителем организованной преступной группы принял для себя лично и для близких денежные средства — не менее 30 млн 491 тыс рублей, то есть в особо крупном размере.

Действия Бабарико обвинение квалифицирует как ч. З ст. 430 (получение взятки).

При этом Геращенко, Морозов, Харланович, Добролёт, Шевчук, Бадей и Степановс не были осведомлены о том, что единственным источником денежных средств, задействованных в осуществлении операций, является полученная Бабарико взятка.

Для утаивания, искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения и действительной принадлежности средств, добытых преступным путем, Бабарико по данным обвинения организовал сделки, финансовые операции и регистрационные действия, в результате которых приобретено недвижимое имущество и переданы соответствующие объекты на баланс подконтрольного ему юридического лица — ООО «Арт Хаб Групп» с «приданием указанному имуществу статуса, отличающегося от действительного». Это обвинение квалифицирует по ч.2 ст. 235 Уголовного кодекса (легализация средств).