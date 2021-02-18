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Коммерческим фирмам облегчили списание курсовых разниц

18.02.2021 19:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Коммерческие организации Беларуси смогут списывать курсовые разницы на внереализационные доходы до конца следующего года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ белорусский президент Александр Лукашенко подписал в четверг 18 февраля: документом внесены дополнения в указ № 159 "О пересчете стоимости активов и обязательств".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Коммерческим организациям предоставлена возможность курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года, поэтапно до конца 2022 года относить для целей налогового учета на внереализационные доходы (расходы)", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что на данный шаг власти пошли, чтобы снизить отрицательное влияние колебаний курса рубля.

Ожидается, что такое списание курсовых разниц позволит обеспечить стабильную работу белорусских коммерческих организаций в условиях пандемии.

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Теги: Минск
 
 
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Списание курсовых разниц до конца 2022 года позволить обеспечить стабильную работу белорусских коммерческих организаций в условиях пандемии.
 
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