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Коммерческим фирмам облегчили списание курсовых разниц
18.02.2021 19:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Коммерческие организации Беларуси смогут списывать курсовые разницы на внереализационные доходы до конца следующего года, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ белорусский президент Александр Лукашенко подписал в четверг 18 февраля: документом внесены дополнения в указ № 159 "О пересчете стоимости активов и обязательств".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Коммерческим организациям предоставлена возможность курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года, поэтапно до конца 2022 года относить для целей налогового учета на внереализационные доходы (расходы)", – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что на данный шаг власти пошли, чтобы снизить отрицательное влияние колебаний курса рубля.
Ожидается, что такое списание курсовых разниц позволит обеспечить стабильную работу белорусских коммерческих организаций в условиях пандемии.
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Списание курсовых разниц до конца 2022 года позволить обеспечить стабильную работу белорусских коммерческих организаций в условиях пандемии.
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