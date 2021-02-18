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Глава ОГП получил 15 суток за отказ дать в СК подписку о неразглашении
18.02.2021 19:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель ОГП Николай Козлов осужден на 15 суток административного ареста. Такое решение принял суд Партизанского района столицы,
На Козлова составили протокол по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) после того как он третий раз подряд отказался давать подписку о неразглашении во время допроса в Следственном комитете по делу Координационного совета. По этому делу глава ОГП проходит в качестве свидетеля.
Протокол был составлен еще 12 января. Ранее суд Партизанского района отправлял дело на доработку.
Судья Макаревич принял решение наказать Козлова 15 сутками административного ареста, однако в зале суда политика не задержали.
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Судья Макаревич принял решение наказать Козлова 15 сутками административного ареста, однако в зале суда политика не задержали.
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