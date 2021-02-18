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Учет древесины в Беларуси будут вести в единой госсистеме

19.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Учет древесины в Беларуси будет вестись в единой государственной системе, сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ № 50, регулирующий данные отношения, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в четверг 18 февраля.

© Pixabay
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Данным документом предусмотрено, что в республике будет внедрена государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней.

Ей будут обязаны пользоваться все субъекты хозяйствования в процессе заготовки древесины на землях лесфонда Беларуси.

Указом упрощена процедура администрирования перевозки древесины – все документы будут оформляться в электронном виде.

Основные положения нового документа вступят в силу спустя шесть месяцев после официального его опубликования.

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Теги: Минск
 
 
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Указом упрощена процедура администрирования перевозки древесины – все документы будут оформляться в электронном виде.
 
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