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Учет древесины в Беларуси будут вести в единой госсистеме
19.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Учет древесины в Беларуси будет вестись в единой государственной системе, сообщили в пресс-службе главы государства.
Указ № 50, регулирующий данные отношения, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в четверг 18 февраля.
Данным документом предусмотрено, что в республике будет внедрена государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней.
Ей будут обязаны пользоваться все субъекты хозяйствования в процессе заготовки древесины на землях лесфонда Беларуси.
Указом упрощена процедура администрирования перевозки древесины – все документы будут оформляться в электронном виде.
Основные положения нового документа вступят в силу спустя шесть месяцев после официального его опубликования.
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Указом упрощена процедура администрирования перевозки древесины – все документы будут оформляться в электронном виде.
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