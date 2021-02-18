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Подписан указ о внедрении единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней
19.02.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 февраля. Указ "О совершенствовании деятельности по учету древесины" подписал 18 февраля Александр Лукашенко.
Предусматривается внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), а также переход на обязательное использование этой системы всеми субъектами в процессе хозяйственной и иной деятельности при заготовке древесины на землях лесного фонда, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Упрощается процедура администрирования перемещения древесины — "соответствующие документы будут оформляться в электронном виде".
Закреплено право вести учет в ЕГАИС древесины, заготовленной на землях, не входящих в состав земель лесного фонда.
Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.
БелаПАН.
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Подписан указ о внедрении единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней
Минск, 18 февраля. Указ "О совершенствовании деятельности по учету древесины" подписал 18 февраля Александр Лукашенко. Предусматривается внедрение единой...
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