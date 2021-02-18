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Подписан указ о внедрении единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней

19.02.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 февраля. Указ "О совершенствовании деятельности по учету древесины" подписал 18 февраля Александр Лукашенко.

Предусматривается внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), а также переход на обязательное использование этой системы всеми субъектами в процессе хозяйственной и иной деятельности при заготовке древесины на землях лесного фонда, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Упрощается процедура администрирования перемещения древесины — "соответствующие документы будут оформляться в электронном виде".

Закреплено право вести учет в ЕГАИС древесины, заготовленной на землях, не входящих в состав земель лесного фонда.

Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 февраля. Указ "О совершенствовании деятельности по учету древесины" подписал 18 февраля Александр Лукашенко. Предусматривается внедрение единой...
 
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