Эйсмонт, Кочанова, Швед и другие. Великобритания ввела санкции против белорусских чиновников

Источник материала: Tut.by

Великобритания обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников. Список опубликован на сайте британского правительства, в него вошли 27 человек — чиновники, судьи, силовики.



Фото: Reuters

В списке фигурируют глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, губернатор Минской области Александр Турчин и другие.

В общей сложности теперь в санкционном списке Великобритании теперь 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний.