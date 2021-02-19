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Эйсмонт, Кочанова, Швед и другие. Великобритания ввела санкции против белорусских чиновников
19.02.2021 07:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Великобритания обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников.
В списке фигурируют глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, губернатор Минской области Александр Турчин и другие.
В общей сложности теперь в
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В общей сложности теперь в санкционном списке Великобритании значатся 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний.
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