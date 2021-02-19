ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эйсмонт, Кочанова, Швед и другие. Великобритания ввела санкции против белорусских чиновников

19.02.2021 07:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Великобритания обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников. Список опубликован на сайте британского правительства, в него вошли 27 человек — чиновники, судьи, силовики.


Фото: Reuters

В списке фигурируют глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, губернатор Минской области Александр Турчин и другие.

В общей сложности теперь в санкционном списке Великобритании теперь 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности теперь в санкционном списке Великобритании значатся 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний.
 
Новости дня
Новости экономики
 
CША ввели санкции против 43 белорусских чиновников, судей, прокуроров, силовиков и работников вузов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by