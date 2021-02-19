$15 тыс. — за Колодищи, $17,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

19 марта пройдет очередной аукцион по продаже участков в минском районе. На торги выставлено 26 лотов. Realt.byпобывал на некоторых из них, в репортаже – актуальная информация и фото.
Всеучасткинакарте
д. Глебковичи, участок № 38 (Лот №6)
Деревня Глебковичи находится в 17 километрах от МКАД. Здесь регулярно продаются участки, не станут исключением и предстоящие торги. 19 марта с аукциона разыграют почти 16 соток земли. Участок угловой, ровный, удобный для строительства. Подъезд почищен, из коммуникаций есть электричество и газ.
Квартал относительно новый, поэтому вокруг строящиеся или новые дома. Торги за лот начнутся с 23 тыс. рублей. Отметим, что спрос на участки в Глебковичах есть. Так, в сентябре 2020 года с аукциона разыграли 15 соток земли, на участок претендовало 9 человек, а в ходе торгов цена лота выросла с Br22 тыс. до Br69 тыс.
Площадь участка — 15,91 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 23 тыс.;
Координаты участка: 53°54'56.3"N 27°51'44.4"E;
Расстояние до МКАД: 16,8 км.
аг. Колодищи, квартал 7109, участок № 17 (Лот №7)
В Колодищах разыграют участок №17 в квартале 7109. Земельный надел ровный, но заросший молодыми деревьями. Подъехать к территории можно несмотря на снегопады, из коммуникаций здесь есть все необходимое — электричество, газ и вода. Торги за лот начнутся с Br39 тыс. Выглядит участок так.
Площадь участка — 15,41 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;
Координаты участка: 53°54'07.9"N 27°48'56.6"E;
Расстояние до МКАД: 9,9 км.
д. Старина, участок № 74 (Лот №8)
Деревня Старина находится недалеко от агрогородка Колодищи и окружена лесом. До МКАД отсюда 16 километров. Из коммуникаций в населенном пункте есть электричество и газ. 19 марта здесь разыграют большой участок площадью 17,57 сотки. Земельный надел ровный, чуть в низине, заросший молодыми елками и кустарником. Проезд к участку почищен, рядом преимущественно жилые дома. Стартовая цена лота — Br 35 тыс.
Площадь участка — 17,57 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 тыс.;
Координаты участка: 53°57'14.1"N 27°51'06.6"E;
Расстояние до МКАД: 16,1 км.
д. Осово, участок № 2 (Лот №12)
Осово – небольшая деревня в 9 километрах от МКАД. Здесь на торги выставили площадку чуть больше 10 соток. Судя по всему ранее участок не осваивался: территория ровная, напоминает пустырь. Электричество проходит рядом, воды и газа не заявлено, ближайший сосед строится. Торги за участок начнутся с Br 24 тыс.
Площадь участка — 10,11 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 24 тыс.;
Координаты участка: 54°01'04.1"N 27°29'55.9"E;
Расстояние до МКАД: 8,9 км.
д. Семков Городок, участок №2 (Лот №13)
Завершает наш обзор участок №2 в деревне Семков Городок. Выделен земельный надел на возвышенности во второй линии от дороги. Площадка холмистая, свободная от застройки. Ближайший сосед строится, коммуникаций рядом не заявлено. Торги за 10 соток земли начнутся с 46 тыс. рублей.
Площадь участка — 10,34 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 46 тыс.;