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$15 тыс. — за Колодищи, $17,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

19.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

19 марта пройдет очередной аукцион по продаже участков в минском районе. На торги выставлено 26 лотов. Realt.byпобывал на некоторых из них, в репортаже – актуальная информация и фото.

Всеучасткинакарте

д. Глебковичи, участок № 38 (Лот №6)

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Деревня Глебковичи находится в 17 километрах от МКАД. Здесь регулярно продаются участки, не станут исключением и предстоящие торги. 19 марта с аукциона разыграют почти 16 соток земли. Участок угловой, ровный, удобный для строительства. Подъезд почищен, из коммуникаций есть электричество и газ.

Квартал относительно новый, поэтому вокруг строящиеся или новые дома. Торги за лот начнутся с 23 тыс. рублей. Отметим, что спрос на участки в Глебковичах есть. Так, в сентябре 2020 года с аукциона разыграли 15 соток земли, на участок претендовало 9 человек, а в ходе торгов цена лота выросла с Br22 тыс. до Br69 тыс.

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Площадь участка — 15,91 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 23 тыс.;

Координаты участка: 53°54'56.3"N 27°51'44.4"E;

Расстояние до МКАД: 16,8 км.

аг. Колодищи, квартал 7109, участок № 17 (Лот №7)

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

В Колодищах разыграют участок №17 в квартале 7109. Земельный надел ровный, но заросший молодыми деревьями. Подъехать к территории можно несмотря на снегопады, из коммуникаций здесь есть все необходимое — электричество, газ и вода. Торги за лот начнутся с Br39 тыс. Выглядит участок так.

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Площадь участка — 15,41 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53°54'07.9"N 27°48'56.6"E;

Расстояние до МКАД: 9,9 км.

д. Старина, участок № 74 (Лот №8)

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Деревня Старина находится недалеко от агрогородка Колодищи и окружена лесом. До МКАД отсюда 16 километров. Из коммуникаций в населенном пункте есть электричество и газ. 19 марта здесь разыграют большой участок площадью 17,57 сотки. Земельный надел ровный, чуть в низине, заросший молодыми елками и кустарником. Проезд к участку почищен, рядом преимущественно жилые дома. Стартовая цена лота — Br 35 тыс.

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Площадь участка — 17,57 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 тыс.;

Координаты участка: 53°57'14.1"N 27°51'06.6"E;

Расстояние до МКАД: 16,1 км.

д. Осово, участок № 2 (Лот №12)

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Осово – небольшая деревня в 9 километрах от МКАД. Здесь на торги выставили площадку чуть больше 10 соток. Судя по всему ранее участок не осваивался: территория ровная, напоминает пустырь. Электричество проходит рядом, воды и газа не заявлено, ближайший сосед строится. Торги за участок начнутся с Br 24 тыс.

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Площадь участка — 10,11 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 24 тыс.;

Координаты участка: 54°01'04.1"N 27°29'55.9"E;

Расстояние до МКАД: 8,9 км.

д. Семков Городок, участок №2 (Лот №13)

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Завершает наш обзор участок №2 в деревне Семков Городок. Выделен земельный надел на возвышенности во второй линии от дороги. Площадка холмистая, свободная от застройки. Ближайший сосед строится, коммуникаций рядом не заявлено. Торги за 10 соток земли начнутся с 46 тыс. рублей.

тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска
тыс. — за Колодищи, ,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Площадь участка — 10,34 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 46 тыс.;

Координаты участка: 54°00'28.6"N 27°28'18.0"E;

Расстояние до МКАД: 7,6 км.

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Теги: Минск
 
 
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19 марта пройдет очередной аукцион по продаже участков в минском районе. На торги выставлено 26 лотов. Realt.by побывал на некоторых из них, в репортаже – актуальная...
 
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