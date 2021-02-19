$15 тыс. — за Колодищи, $17,7 тыс. — за Семков Городок. С аукциона продадут неплохие участки возле Минска

Деревня Глебковичи находится в 17 километрах от МКАД. Здесь регулярно продаются участки, не станут исключением и предстоящие торги. 19 марта с аукциона разыграют почти 16 соток земли. Участок угловой, ровный, удобный для строительства. Подъезд почищен, из коммуникаций есть электричество и газ.

Квартал относительно новый, поэтому вокруг строящиеся или новые дома. Торги за лот начнутся с 23 тыс. рублей. Отметим, что спрос на участки в Глебковичах есть. Так, в сентябре 2020 года с аукциона разыграли 15 соток земли, на участок претендовало 9 человек, а в ходе торгов цена лота выросла с Br22 тыс. до Br69 тыс .