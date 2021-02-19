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«Хрупкое положение» социальной политики подталкивает власти к непопулярным решениям
19.02.2021 09:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К удивлению экспертов, кризисные явления в прошлом году не привели к существенному падению доходов белорусов. Тем не менее следовать привычному пути в социальной политике становится все сложней. Власти изыскивают новые способы пополнения источников ее финансирования и присматриваются к непопулярным в глазах населения решениям. Время, когда их предстоит задействовать, все ближе. К такому выводу пришли эксперты на семинаре «Социальная политика действующей белорусской власти».
Итоги прошлого года показали, что, несмотря на целый ряд шоков, ударивших по белорусской экономике, это не сказалось на официальных данных по реальным доходам населения.
С одной стороны, в ряде проведенных опросов 30−40% респондентов заявляли, что их доходы упали. Около 10% связывали это с простоями и вынужденными отпусками. Примерно такая же часть опрошенных говорила, что они стали зарабатывать меньше из-за снижения выручки на предприятии. Но по официальным данным, в декабре 2020 года к декабрю 2019-го средняя реальная зарплата даже выросла на 10%, отмечает академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.
Отчасти на сохранении относительной стабильности в уровне доходов и на рынке труда сказался возврат к административным методам регулирования. В частности, госпредприятия вынуждены были сохранять темпы производительности, что обострило проблемы госфинансов, но не позволило упасть доходам настолько, чтобы это вызвало социальное напряжение.
В то же время по итогам года не подскочил уровень безработицы. Что в сумме указывает на некритичный характер последствий пандемии и политического кризиса с точки зрения социального положения рынка труда.
Если в последние годы относительно низкий уровень безработицы сохранялся в том числе за счет возможностей частного сектора принимать уходящих с государственных предприятий, то сейчас многие компании вряд ли будут готовы расширять штат работников, во-первых, будучи ослабленными кризисным 2020 годом, во-вторых, последние события показывают, что бизнес продолжит испытывать прессинг, что вряд ли будет способствовать росту инвестиций, расширению и развитию компаний.
Социально-экономическая ситуация в Беларуси не является критической. Но совершенно очевидна динамика в этом направлении. Понятное дело, что она будет серьезным фактором для того, чтобы политический кризис приобретал дополнительную остроту, дополняет председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. По его мнению экономика входит в фазу турбулентности, что вынудит рынок труда быть мобильным.
Достижения в борьбе с бедностью и неравенством, которыми могла похвастаться Беларусь последние годы, оказались хрупкими. А постепенно обострявшиеся вопросы в социальной политике способны их пошатнуть.
Возрастная структура населения все прозрачней намекает на необходимость реформирования пенсионной системы: наполнять ФСЗН в достаточной степени, чтобы он и дальше справлялся со своими задачами, становится сложней в силу роста количества получателей средств из него по отношению к трудоспособному населению. Экономический и политический кризис могут привести к волне эмиграции, которая обострит вопрос наполняемости и бюджета, и ФСЗН. В этом случае встанет вопрос, как быстро справиться с этим дисбалансом.
— Пенсионная реформа должна проводиться структурно как постепенный переход к накопительной системе. Но она не даст моментального результата (который нужен уже сегодня), поэтому придется дальше поднимать пенсионный возраст. По нашим расчетам, сбалансированным в долгосрочном периоде пенсионный фонд сможет быть только при схеме 65/65 (возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, сейчас составляет 63 и 58 лет соответственно, такое повышение с прежних 60/55 будет действовать с 2022 года — Прим. ред.). Кроме того, наверное, стоит пересмотреть поддержку рождаемости, потому что детские пособия перестали играть роль стимулирования рождаемости. Возможно, надо сменить парадигму: помогать и женщинам, и мужчинам совмещать деторождение с работой и развивать сеть садов лучше, чем предоставлять такие долгие декретные отпуска, — отмечает Катерина Борнукова.
Все эти вопросы актуальны уже сегодня и перекликаются с тем, что власти уже предпринимают для сглаживания влияния негативных факторов на бюджет, а также сферу пенсионного и социального обеспечения. Это и урезание льгот по НДС, которые достигали 5% ВВП, и обсуждение ввода и работы накопительной пенсионной системы, а также предложения по сокращению декретного отпуска или связанных с ним подобий до 2 лет. Это часть тех решений, о которых сторонники реформ говорили на протяжении многих лет, и которые белорусское правительство отказывалось проводить в более подходящий с экономической точки зрения период.
Пожалуй, в самое неподходящее время в Беларуси все больше назревает вопрос проведения реформ в сфере социальной политики. Причем некоторые из них будут непопулярными и даже болезненными для отдельных групп населения, считают эксперты.
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Власти предлагают решения, о которых сторонники реформ говорили на протяжении многих лет.
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