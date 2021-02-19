«Хрупкое положение» социальной политики подталкивает власти к непопулярным решениям

Источник материала: Tut.by

К удивлению экспертов, кризисные явления в прошлом году не привели к существенному падению доходов белорусов. Тем не менее следовать привычному пути в социальной политике становится все сложней. Власти изыскивают новые способы пополнения источников ее финансирования и присматриваются к непопулярным в глазах населения решениям. Время, когда их предстоит задействовать, все ближе. К такому выводу пришли эксперты на семинаре «Социальная политика действующей белорусской власти».



Фото: TUT.BY

Итоги прошлого года показали, что, несмотря на целый ряд шоков, ударивших по белорусской экономике, это не сказалось на официальных данных по реальным доходам населения.

С одной стороны, в ряде проведенных опросов 30−40% респондентов заявляли, что их доходы упали. Около 10% связывали это с простоями и вынужденными отпусками. Примерно такая же часть опрошенных говорила, что они стали зарабатывать меньше из-за снижения выручки на предприятии. Но по официальным данным, в декабре 2020 года к декабрю 2019-го средняя реальная зарплата даже выросла на 10%, отмечает академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Отчасти на сохранении относительной стабильности в уровне доходов и на рынке труда сказался возврат к административным методам регулирования. В частности, госпредприятия вынуждены были сохранять темпы производительности, что обострило проблемы госфинансов, но не позволило упасть доходам настолько, чтобы это вызвало социальное напряжение.

В то же время по итогам года не подскочил уровень безработицы. Что в сумме указывает на некритичный характер последствий пандемии и политического кризиса с точки зрения социального положения рынка труда.

Если в последние годы относительно низкий уровень безработицы сохранялся в том числе за счет возможностей частного сектора принимать уходящих с государственных предприятий, то сейчас многие компании вряд ли будут готовы расширять штат работников, во-первых, будучи ослабленными кризисным 2020 годом, во-вторых, последние события показывают, что бизнес продолжит испытывать прессинг, что вряд ли будет способствовать росту инвестиций, расширению и развитию компаний.

Социально-экономическая ситуация в Беларуси не является критической. Но совершенно очевидна динамика в этом направлении. Понятное дело, что она будет серьезным фактором для того, чтобы политический кризис приобретал дополнительную остроту, дополняет председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. По его мнению экономика входит в фазу турбулентности, что вынудит рынок труда быть мобильным.

Достижения в борьбе с бедностью и неравенством, которыми могла похвастаться Беларусь последние годы, оказались хрупкими. А постепенно обострявшиеся вопросы в социальной политике способны их пошатнуть.

Возрастная структура населения все прозрачней намекает на необходимость реформирования пенсионной системы: наполнять ФСЗН в достаточной степени, чтобы он и дальше справлялся со своими задачами, становится сложней в силу роста количества получателей средств из него по отношению к трудоспособному населению. Экономический и политический кризис могут привести к волне эмиграции, которая обострит вопрос наполняемости и бюджета, и ФСЗН. В этом случае встанет вопрос, как быстро справиться с этим дисбалансом.

— Пенсионная реформа должна проводиться структурно как постепенный переход к накопительной системе. Но она не даст моментального результата (который нужен уже сегодня), поэтому придется дальше поднимать пенсионный возраст. По нашим расчетам, сбалансированным в долгосрочном периоде пенсионный фонд сможет быть только при схеме 65/65 (возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, сейчас составляет 63 и 58 лет соответственно, такое повышение с прежних 60/55 будет действовать с 2022 года — Прим. ред.). Кроме того, наверное, стоит пересмотреть поддержку рождаемости, потому что детские пособия перестали играть роль стимулирования рождаемости. Возможно, надо сменить парадигму: помогать и женщинам, и мужчинам совмещать деторождение с работой и развивать сеть садов лучше, чем предоставлять такие долгие декретные отпуска, — отмечает Катерина Борнукова.

Все эти вопросы актуальны уже сегодня и перекликаются с тем, что власти уже предпринимают для сглаживания влияния негативных факторов на бюджет, а также сферу пенсионного и социального обеспечения. Это и урезание льгот по НДС, которые достигали 5% ВВП, и обсуждение ввода и работы накопительной пенсионной системы, а также предложения по сокращению декретного отпуска или связанных с ним подобий до 2 лет. Это часть тех решений, о которых сторонники реформ говорили на протяжении многих лет, и которые белорусское правительство отказывалось проводить в более подходящий с экономической точки зрения период.

Пожалуй, в самое неподходящее время в Беларуси все больше назревает вопрос проведения реформ в сфере социальной политики. Причем некоторые из них будут непопулярными и даже болезненными для отдельных групп населения, считают эксперты.