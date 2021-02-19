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«Кум Путина» на фоне встреч с Лукашенко активизировал бизнес с Воробьем и Олексиным
19.02.2021 09:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Украине президент Владимир Зеленский
В 2018—2019 годах Козак, выкупив три информационных телеканала (Zik, NewsOne и 112 Украина), сформировал медиаимперию, которая обеспечивала информационную поддержку партии. При этом многие украинские политики и медиаэксперты неоднократно заявляли, что Козак — лишь номинальный владелец медиа: на деле за ними стоит глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина.
Как недавно выяснилось из
В частности, 11 декабря 2019 года он заплатил 62,32 млн грн (на тот момент 1 доллар стоит почти 24 грн) за девять компаний группы «112 Украина». В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн грв за авиаперевозки и 1,06 млн грн — за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после — 1,19 млн грн комиссии банкам.
О получении корпоративных прав этих компаний депутат отчитался годом ранее — в середине декабря 2018 года. Тогда он уточнил, что продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, задекларировав обязательства перед ней на 2,63 млн долларов.
Плату 41,06 млн грн за NewsOne Козак также осуществил в Беларуси, но в 2018 году и швейцарской компании MW Investment AG. В том же году он потратил в Беларуси 20,56 млн грн на авиаперевозки.
В декларации за 2019 год Козак задекларировал в МТБанке 1,428 млн евро и Абсолютбанке — 6,576 млн евро, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее — 3 тыс. евро и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,45 млн грн и 150 тыс. долларов, сообщает «
В сентябре 2019 года Виктор Медведчук
Интересно, что деньги Медведчука и его партнера лежат в белорусских банках, подконтрольных приближенным к Александру Лукашенко бизнесменам Алексею Олексину и Николаю Воробью.
В 2019-м Воробей купил контрольный пакет акций украинского нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс», который после начала военного конфликта на Донбассе перешел от российской «Транснефти» к связанным с Медведчуком компаниям. Сейчас украинские власти хотят
Такая бизнес-активность украинских политиков и белорусских бизнесменов совпадает по времени с официальными контактами Виктора Медведчука с Александром Лукашенко.
В 2019 году «кум Путина» неоднократно
Вскоре после президентских выборов в Беларуси «кум Путина»
13 ноября 2020 года Лукашенко
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«Кум Путина» и его соратники хранили деньги в банках, принадлежащих близким Лукашенко бизнесменам.
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