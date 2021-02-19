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Минский автозавод представил в Киеве новый электробус

19.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Он будет работать в тестовом режиме на киевских дорогах, а по итогам испытаний городские власти примут решение о целесообразности закупок белорусских электробусов для замены дизельных автобусов в центральной части украинской столицы. Новая техника оснащена немецким электродвигателем мощностью 300 кВт с низким потреблением электричества. Подзарядившись в среднем за 6 часов,  электробус способен проехать порядка 280-320 километров, вместив себя свыше 70 пассажиров. 
 
 
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Он будет работать в тестовом режиме на киевских дорогах, а по итогам испытаний городские власти примут решение о целесообразности закупок белорусских...
 
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