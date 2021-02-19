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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский автозавод представил в Киеве новый электробус Он будет работать в тестовом режиме на киевских дорогах, а по итогам испытаний городские власти примут решение о целесообразности закупок белорусских...

Он будет работать в тестовом режиме на киевских дорогах, а по итогам испытаний городские власти примут решение о целесообразности закупок белорусских электробусов для замены дизельных автобусов в центральной части украинской столицы. Новая техника оснащена немецким электродвигателем мощностью 300 кВт с низким потреблением электричества. Подзарядившись в среднем за 6 часов, электробус способен проехать порядка 280-320 километров, вместив себя свыше 70 пассажиров.