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Курсы валют
19.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 59 копеек. Евро 3 рубля 12 копеек. И 3 рубля 52 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 59 копеек. Евро 3 рубля 12 копеек. И 3 рубля 52...
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