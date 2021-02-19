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Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)

19.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Предложение дня – «однушка» за $ 52 тыс. на ул. Берута. К ремонту собственник подошел с креативом. Уж не знаем для чего, но телевизор здесь можно смотреть, принимая ванну. И это не все сюрпризы интересного объекта.

Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)

Из обычной “однушки” в “хрущевке” собственник смог сделать "евродвушку". О том, что на месте спальни когда-то была кухня, теперь напоминает лишь газовая труба на стене. Зато после перепланировки в квартире появилась изолированная комната и просторная кухня-гостиная. Многие хозяйки оценят и планировку: как нынче модно - мойка и рабочая зона у окна, а на 2,9 «квадратах» ванны поместился весь санузел: раковина, стиральная машина и даже мини-джакузи(!).

Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)

Однако самое интересное впереди. Главная “фишка” объекта – большое окно из ванны в гостиную. Такого мы в “хрущевках” раньше не видели. Возможно, собственник хотел таким образом визуально расширить пространство санузла или добавить пикантную нотку в дизайн-проект. По этой причине или нет, но в объявлении фигурирует формулировка “квартира для VIP”.

Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)

Площадь квартиры – 32 квадратных метра, находится на 4-м этаже панельной «хрущевки» после капремонта. На окнах стеклопакеты ПВХ, дверь металлическая, на полу – ламинат. Сантехника и мебель заменены. Купить квартиру с “изюминкой” можно за $ 52 тыс.

Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)

 
Теги: Минск
 
 
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Предложение дня – «однушка» за $ 52 тыс. на ул. Берута. К ремонту собственник подошел с креативом. Уж не знаем для чего, но телевизор здесь можно смотреть, принимая...
 
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