Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)

Из обычной “однушки” в “хрущевке” собственник смог сделать "евродвушку". О том, что на месте спальни когда-то была кухня, теперь напоминает лишь газовая труба на стене. Зато после перепланировки в квартире появилась изолированная комната и просторная кухня-гостиная. Многие хозяйки оценят и планировку: как нынче модно - мойка и рабочая зона у окна, а на 2,9 «квадратах» ванны поместился весь санузел: раковина, стиральная машина и даже мини-джакузи(!).