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Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
19.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Предложение дня –
Из обычной “однушки” в “хрущевке” собственник смог сделать "евродвушку". О том, что на месте спальни когда-то была кухня, теперь напоминает лишь газовая труба на стене. Зато после перепланировки в квартире появилась изолированная комната и просторная кухня-гостиная. Многие хозяйки оценят и планировку: как нынче модно - мойка и рабочая зона у окна, а на 2,9 «квадратах» ванны поместился весь санузел: раковина, стиральная машина и даже мини-джакузи(!).
Однако самое интересное впереди. Главная “фишка” объекта – большое окно из ванны в гостиную. Такого мы в “хрущевках” раньше не видели. Возможно, собственник хотел таким образом визуально расширить пространство санузла или добавить пикантную нотку в дизайн-проект. По этой причине или нет, но в объявлении фигурирует формулировка “квартира для VIP”.
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Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)
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