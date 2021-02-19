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Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за $24 тыс. Результаты аукциона

19.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

18 февраля состоялся аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Торги прошли по всем лотам.

Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за тыс. Результаты аукциона

На аукцион было выставлено 9 лотов, на которые претендовали от двух до шести человек. Ко всем участкам есть возможность подключения электричества, газа и воды.

По самой высокой цене – за 30.000 рублей – был выставлен на аукцион участок № 2 на ул. Короткевича. При наличии трех заявителей лот ушел с молотка за 64.307 рублей, или 24.827 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Начальная цена на самый маленький участок 9,3 сотки в переулке Гомельском составила 15.000 рублей. Купить участок на аукционе пожелали три человек. Он продан за 35.369 рублей, или 13.655 долларов США.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Пло-щадь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка,руб.

Цена прода-жи участка,руб.

Цена прода-жи участка, $

1

г. Смолевичи, ул.Ф.Скорины, 25

15,0

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

32.210

12.435

2

г. Смолевичи, ул. Ф.Скорины, 13

14,1

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.100

29.428

11.361

3

г. Смолевичи, ул. В.Купревича, 7

14,7

4

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.200

43.300

16.716

4

г. Смолевичи, пер.М.Танка, 37

15,0

6

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.300

41.000

15.829

5

г. Смолевичи, ул. В.Быкова, 12

15,0

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.400

22.440

8.663

6

г. Смолевичи, ул. Кирилла Туровского (квартал 16, участок 7)

15,0

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.500

40.500

15.635

7

г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, 51

13,5

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.600

30.160

11.644

8

г. Смолевичи, пер.Гомельский

9,3

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

15.000

35.369

13.655

9

г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 2)

12,9

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

30.000

64.307

24.827

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 26 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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18 февраля состоялся аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Торги прошли по всем лотам.
 
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