Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за $24 тыс. Результаты аукциона

На аукцион было выставлено 9 лотов, на которые претендовали от двух до шести человек. Ко всем участкам есть возможность подключения электричества, газа и воды.
По самой высокой цене – за 30.000 рублей – был выставлен на аукцион участок № 2 на ул. Короткевича. При наличии трех заявителей лот ушел с молотка за 64.307 рублей, или 24.827 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Начальная цена на самый маленький участок 9,3 сотки в переулке Гомельском составила 15.000 рублей. Купить участок на аукционе пожелали три человек. Он продан за 35.369 рублей, или 13.655 долларов США.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Пло-щадь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка,руб.
Цена прода-жи участка,руб.
Цена прода-жи участка, $
1
г. Смолевичи, ул.Ф.Скорины, 25
15,0
2
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.000
32.210
12.435
2
г. Смолевичи, ул. Ф.Скорины, 13
14,1
2
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.100
29.428
11.361
3
г. Смолевичи, ул. В.Купревича, 7
14,7
4
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.200
43.300
16.716
4
г. Смолевичи, пер.М.Танка, 37
15,0
6
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.300
41.000
15.829
5
г. Смолевичи, ул. В.Быкова, 12
15,0
2
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.400
22.440
8.663
6
г. Смолевичи, ул. Кирилла Туровского (квартал 16, участок 7)
15,0
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.500
40.500
15.635
7
г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, 51
13,5
2
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.600
30.160
11.644
8
г. Смолевичи, пер.Гомельский
9,3
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
15.000
35.369
13.655
9
г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 2)
12,9
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
30.000
64.307
24.827
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 26 февраля.