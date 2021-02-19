Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за $24 тыс. Результаты аукциона

Источник материала: realt.by

18 февраля состоялся аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Торги прошли по всем лотам.

На аукцион было выставлено 9 лотов, на которые претендовали от двух до шести человек. Ко всем участкам есть возможность подключения электричества, газа и воды.

По самой высокой цене – за 30.000 рублей – был выставлен на аукцион участок № 2 на ул. Короткевича. При наличии трех заявителей лот ушел с молотка за 64.307 рублей, или 24.827 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Начальная цена на самый маленький участок 9,3 сотки в переулке Гомельском составила 15.000 рублей. Купить участок на аукционе пожелали три человек. Он продан за 35.369 рублей, или 13.655 долларов США.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.