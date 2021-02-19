Треть сделок - с квартирами в готовых новостройках. Обзор рынка продажи квартир за январь 2021 года

На фоне праздников спрос на квартиры в столице в январе (в сравнении с декабрем) ожидаемо сократился на 36%. Впрочем, уже во второй половине месяца покупательская активность начала постепенно восстанавливаться.

По количеству сделок январь 2021 года мало отличался от январей предыдущих 10 лет: за месяц купили 677 квартир, что за исключением пиковых значений 2018 и 2020 года, является средним значением для начала года.

Предложение квартир на рынке столицы за месяц также сократилось: в сравнении с концом декабря количество выставленных на продажу квартир к концу января уменьшилось на 10%.