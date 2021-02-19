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Треть сделок - с квартирами в готовых новостройках. Обзор рынка продажи квартир за январь 2021 года
19.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На фоне праздников спрос на квартиры в столице в январе (в сравнении с декабрем) ожидаемо сократился на 36%. Впрочем, уже во второй половине месяца покупательская активность начала постепенно восстанавливаться.
Предложение квартир на рынке столицы за месяц также сократилось: в сравнении с концом декабря количество выставленных на продажу квартир к концу января уменьшилось на 10%.
Январь 2021 года отметился максимальной долей сделок с 1-комнатными квартирами – 52%, хотя обычно это значение находится около 40%. C 2-комнатными квартирами заключили 29% сделок, с «трёшками» - только 15%.
Еще один максимум за последние 10 лет – треть сделок в январе была заключена с квартирами в готовых новостройках. Как правило доля подобных квартир в общем спросе в месяц равна 12-13%.
Сильно возросла доля Ленинского и Октябрьского районов, в Московском и Фрунзенском районах покупали заметно реже обычного.
Квартиры в «сталинках», типовых панельных и старых панельных домах пользовались спросом заметно реже обычного.
Цены
На фоне изменений структуры спроса средняя цена проданных в Минске квартир за месяц показала небольшой рост – на 1.3% и составила 1285 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1333 $/м2 (-0.9% за месяц) — $ 52 370;
2-комнатные квартиры: 1238 $/м2 (+1.6%) — $ 64 330;
3-комнатные квартиры: 1190 $/м2 (+1.1%) — $ 81 000;
4-комнатные квартиры: 1043 $/м2 (-10.8%) — $ 102 500.
Цена в объявлениях за тот же период увеличилась на незначительные 0.1% - 1333 $/м2. Произошло это за счет роста цен на 4-комнатные квартиры, где квадратный метр прибавил в цене 4% за месяц, в остальных же сегментах в январе средние цены на квартиры снизились.
Средние цены предложения на бюджетное жилье за месяц стали еще ниже, на дорогое – практически не изменились. За счет этого разрыв между этими сегментами увеличился.
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Год начался неожиданно. Несмотря на то, что число сделок было традиционно низким, покупатели чаще обычного выбирали более дорогие квартиры в новых готовых домах....
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