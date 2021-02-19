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Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира

19.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека мира, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса, и снова занял первую строку рейтинга, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что, узнав о новости, Илон Маск якобы очень удивился.

© AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Состояние Маска, как указывает агентство, составляет 199,9 миллиардов долларов. По оценкам Bloomberg, активы Джеффа Безоса чуть меньше –  194,2 миллиарда долларов.

На третьем месте рейтинга располагается основатель Microsoft Билл Гейтс ($136 млрд). Далее располагаются глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($115 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).

В нынешнем году Илон Маск уже возглавлял рейтинг богатейших людей мира, однако его затем потеснил Джефф Безос.

Напомним, что в рейтинге Bloomberg за январь 2020 года Маск занимал 35-ю строчку. В  конце ноября он обосновался уже на втором месте, оставив позади Билла Гейтса. Маску удалось быстро увеличить состояние благодаря росту капитализации Tesla.

За последнюю неделю акции Tesla вновь подскочили, что позволило Маску разбогатеть еще на 11,5 миллиардов долларов.

Возвращению на первое место рейтинга предшествовал очередной раунд размещения ценных бумаг компании SpaceX. Сообщается, что в результате компания привлекла $850 млн, ее общая стоимость выросла до $74 млрд.

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Теги: Минск
 
 
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Глава компаний SpaceX и Tesla сделал вид, что удивился, узнав эту новость - всего год назад Макс был на 35-й строчке рейтинга.
 
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