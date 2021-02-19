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Доллар и евро пошли в рост на старте торгов в пятницу
19.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Доллар США и евро подорожали, российский рубль упал в цене в начале торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По данным БВФБ на 10:28, евро подрос на 0,47%, доллар США стал дороже на 0,06%, российский рубль немного сдал позиции и упал в цене на 0,22%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в пятницу, 19 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Европейская и американская валюты начали расти в цене на старте торгов в конце рабочей недели, российский рубль подешевел.
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