Доллар и евро пошли в рост на старте торгов в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Доллар США и евро подорожали, российский рубль упал в цене в начале торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По данным БВФБ на 10:28, евро подрос на 0,47%, доллар США стал дороже на 0,06%, российский рубль немного сдал позиции и упал в цене на 0,22%.

Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в пятницу, 19 февраля:

1 евро – 3,13 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей - 3,50 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Читайте также: