Bosch дополнила систем привода ГРМ новыми ремнями, работающими в масляной ванне

Одновременное снижение среднего расхода топлива и выбросов CO2 является одной из ключевых целей разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Ремни ГРМ, работающие в масляной ванне, – один из важных шагов на пути к этой цели.

На протяжении последних лет производители использовали такие ремни особой конструкции в качестве оригинальных решений для своих автомобилей. Компания Bosch теперь также предлагает ремни, которые можно эксплуатировать в условиях масляных ванн, расширяя собственное портфолио автокомпонентов и решений для систем привода ГРМ. Новая линейка включает ремни для автомобилей Citroën, Ford, Opel и Peugeot.

Новые ремни ГРМ Bosch изготовлены из специальной смеси износостойких материалов, которые отлично подходят для работы в условиях масляной ванны. В отличие от традиционной резиновой смеси, новый материал устойчив к воздействию моторного масла. Благодаря этому новые ремни отличаются повышенной износостойкостью и позволяют существенно увеличить интервалы между заменами.

В сравнении с цепными приводами ремни, работающие в масляной ванне, существенно снижают потери на трение. В свою очередь это позволяет уменьшить средний расход топлива и выбросы CO2. Одновременно новая технология делает работу двигателя более мягкой и помогает уменьшить уровень шума.

Программное обеспечение Bosch ESI[tronic] 2.0 упрощает процесс замены ремней

Масляная ванна, в которой работают ремни ГРМ, входит в общую систему смазки двигателя. Поэтому вдвойне важно использовать именно то моторное масло, которое рекомендует производитель, а также четко соблюдать интервалы его замены. Используя диагностическое программное обеспечение Bosch ESI[tronic] 2.0, автомастерские могут с легкостью определить интервалы замены масла, обозначенные каждым производителем.

Одновременно они получают важную информацию о том, как правильно производить замену ремней, работающих в масляной ванне. Дополненная новыми ремнями ГРМ, модельная линейка Bosch теперь покрывает более 95% всех европейских транспортных средств с таким типом привода. Ремни ГРМ Bosch полностью соответствуют тем же стандартам качества и надежности, что и оригинальные ремни, используемые автопроизводителями.