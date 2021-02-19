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Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети

19.02.2021 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра первый энергоблок БелАЭС отключат от сети для проведения испытаний, сообщили в «Белэнерго». Там подчеркнули, что отключение плановое.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», — сообщили в «Белэнерго».

Напомним, 7 ноября 2020 года Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно отключали от сети.

Председатель президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков пояснял: «Никаких сбоев, неполадок, экстраординарных ситуаций нет. Это технологические остановки, поскольку отрабатываются разные режимы. Это все под контролем, все по плану, и все в нормальном режиме». Разобраться, что происходит на атомной электростанции, помогали специалисты, знакомые с процессами изнутри, а также «Росатом».

 
 
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20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной...
 
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