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Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети
19.02.2021 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завтра первый энергоблок БелАЭС отключат от сети для проведения испытаний,
«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», — сообщили в «Белэнерго».
Напомним, 7 ноября 2020 года Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно
Председатель президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков
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20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной...
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