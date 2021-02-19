Минск направит в порты РФ 3,5 млн т нефтепродуктов – Минтранспорта России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев - Sputnik. Беларусь готова поставить 3,5 млн тонн нефтепродуктов в российские порты, об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн (до конца 2023 года). На текущий год мы определили 3,5 млн тонн (подтверждена готовность белоруской стороны направить такие объёмы), из них около 2 млн тонн (минимально гарантированные объёмы) мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами", – сообщил Савельев.

Данную информацию он озвучил после церемонии подписания межправительственного соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ, которая состоялась в пятницу.

Озвучены и планы на дальнейшую перспективу: для 2022 года – это 3,2 миллиона тонн, 2023-го – 3,1 млн тонн.

"Но соглашение предусматривает и увеличение объемов. Посмотрим, как это все будет работать: поставщики и покупатели. РФ готова со своей стороны", – подчеркнул министр транспорта РФ.

Отмечено, что данное соглашение особенно выгодно белорусским поставщикам нефтепродуктов, поскольку российская сторона, включая трейдеров и РЖД, пошла на существенные скидки. Таким образом, цена для нашей страны будет ниже, чем была при перевалке через прибалтийские порты.

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