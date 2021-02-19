- Мы уверены, что этот уникальный многофункциональный проект будет притягивать к себе внимание круглый год, - говорит управляющая площадки Lidbeer DVOR Юлианна Попека. - Сейчас идет набор операторов. Мы стараемся выбрать интересные и уникальные проекты. Среди наших арендаторов уже есть те, кто будет представлять тайскую кухню, греческую, те, кто предложит крафтовые сэндвичи, мексиканскую, белорусскую, немецкую кухни, будет готовить пиццу в печи. Помимо этого, будет представлен высококлассный кофе-оператор и кальянная.