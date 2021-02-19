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В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки

19.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Проект фудмаркета реализуют сеть баров Lidbeer Bar и ОАО «Лидское пиво». Площадка под открытым небом на 4 тысячи квадратных метров разместится прямо в центре столицы: в районе улиц Кульман и Хоружей. 18 комфортабельных домиков появятся в начале мая. Помимо крытых площадок, будут оборудованы 10 мест под фудтраки.

В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки
Изображения взяты из архитектурно-планировочной концепции.
В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки

- Мы уверены, что этот уникальный многофункциональный проект будет притягивать к себе внимание круглый год, - говорит управляющая площадки Lidbeer DVOR Юлианна Попека. - Сейчас идет набор операторов. Мы стараемся выбрать интересные и уникальные проекты. Среди наших арендаторов уже есть те, кто будет представлять тайскую кухню, греческую, те, кто предложит крафтовые сэндвичи, мексиканскую, белорусскую, немецкую кухни, будет готовить пиццу в печи. Помимо этого, будет представлен высококлассный кофе-оператор и кальянная.

В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки
В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки

В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки

В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки
В Минске рядом с "Комаровкой" откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки

Юлианна Попека уверена, что посетить зону фудмаркета будет интересно как взрослым, так и детям. Запланировано проведение детских мероприятий, будут оборудованы детские площадки. На сцене, которая будет расположена на территории фудмаркета, организаторы хотят проводить концертные мероприятия. 

Планируется, что фудмаркет будет принимать посетителей круглый год. Время работы всех зон пока обсуждается. Также как и точная дата и время открытия площадки. О них организаторы пообещали сообщить дополнительно. 

Архитектурно-планировочная концепция фудмаркета разработана группой компаний «ТАПАС». Расположится проект на территории в границах ул. Веры хоружей - ул. Якуба коласа - ул. Кульман - Комаровский сквер.

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Теги: Минск
 
 
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Проект фудмаркета реализуют сеть баров Lidbeer Bar и ОАО «Лидское пиво». Площадка под открытым небом на 4 тысячи квадратных метров разместится прямо в центре столицы: в...
 
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