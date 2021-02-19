|
Распределение ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС
19.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Распределение ввозных таможенных пошлин обсуждали сегодня органы финансового контроля Евразийского экономического союза на совместном заседании. Мероприятие прошло в онлайн-формате.
В частности, в прошлом году координатором выступала Беларусь. Контрольные мероприятия прошли в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России и, конечно, у нас. Изучалось, насколько полно и своевременно уполномоченные органы перечисляют подлежащие распределению пошлины.
По результатам совместного мониторинга установлено, что белорусский Минфин соблюдает порядок распределения
Но отдельные факты нераспределения и неперечисления в бюджеты стан ЕАЭС ввозных пошлин есть у Казахстана и Кыргызстана. Недостатки высший орган финконтроля рекомендовал устранить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распределение ввозных таможенных пошлин обсуждали сегодня органы финансового контроля Евразийского экономического союза на совместном заседании. Мероприятие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)