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Распределение ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС

19.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Распределение ввозных таможенных пошлин обсуждали сегодня органы финансового контроля Евразийского экономического союза на совместном заседании. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Распределение ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС

В частности, в прошлом году координатором выступала Беларусь. Контрольные мероприятия прошли в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России и, конечно, у нас. Изучалось, насколько полно и своевременно уполномоченные органы перечисляют подлежащие распределению пошлины.

По результатам совместного мониторинга установлено, что белорусский Минфин соблюдает порядок распределения

Распределение ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС

Но отдельные факты нераспределения и неперечисления в бюджеты стан ЕАЭС ввозных пошлин есть у Казахстана и Кыргызстана. Недостатки высший орган финконтроля рекомендовал устранить.

 
 
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Распределение ввозных таможенных пошлин обсуждали сегодня органы финансового контроля Евразийского экономического союза на совместном заседании. Мероприятие...
 
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