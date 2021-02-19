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«Паритет цен с Прибалтикой». Минск договорился с Москвой о перевалке нефтепродуктов через порты РФ
19.02.2021 15:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь в пятницу подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом
Свои подписи под документом поставили министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.
Предполагается перевалка 9,8 млн тонн белорусских грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021—2023 годах. При этом годовые объемы нефтепродуктов являются индикативными, то есть их объем может корректироваться.
— Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию, — сообщил журналистам глава Минтранса РФ после подписания соглашения (цитата по «
Минтранс Беларуси сообщает о перевалке 1,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов через российские порты в текущем году. Документом предусматривается установление стоимости логистических затрат в морские порты России сопоставимой с портами стран Балтии.
— Абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что безусловно взаимовыгодно для наших обеих стран для реализации этих проектов, — подчеркнул Авраменко.
Он заявил о планирующемся подписании коммерческих контрактов и об интересе к проекту белорусских предприятий, таких как «Белорусская нефтяная компания», «Новая нефтяная компания», «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» и «Нафтан».
Первые поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ ожидаются в марте, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.
— Сейчас идёт обсуждение «Петербургского нефтяного терминала», знаю, что Усть-Луга обсуждает вопрос с оператором, назначенным оператором железнодорожным «Атлантом», и, соответственно [идёт обсуждение] с «Белорусской нефтяной компанией», «Новой нефтяной компанией» как представителями грузоотправителя, — добавил Зверев.
Соглашение определяет взаимодействие белорусских хозяйствующих субъектов с операторами терминалов морских портов на условиях «бери или плати» (take-or-pay). В случае если белорусский грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.
Тарифы на услуги железнодорожного транспорта для перевозки нефтепродуктов установлены в соответствии с национальным законодательством каждого из государств и с учетом скидок, предоставленных гособъединением «Белорусская железная дорога» и ОАО «Российские железные дороги». При этом гарантируется отсутствие любого их повышения, кроме ежегодной индексации, предусмотренной законодательством двух стран, говорится в сообщении Минтранса Беларуси.
В августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Минск и Москва в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стал проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты.
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Минтранс Беларуси сообщает о перевалке 1,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов через российские порты в текущем году. Документом предусматривается установление...
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