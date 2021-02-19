«Паритет цен с Прибалтикой». Минск договорился с Москвой о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь в пятницу подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Беларуси.



Фото: mintrans.gov.by

Свои подписи под документом поставили министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

Предполагается перевалка 9,8 млн тонн белорусских грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021—2023 годах. При этом годовые объемы нефтепродуктов являются индикативными, то есть их объем может корректироваться.

— Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию, — сообщил журналистам глава Минтранса РФ после подписания соглашения (цитата по « Интерфаксу »). — По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн из них, учитывая, что 2021 год уже стартовал — около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами.

Минтранс Беларуси сообщает о перевалке 1,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов через российские порты в текущем году. Документом предусматривается установление стоимости логистических затрат в морские порты России сопоставимой с портами стран Балтии.

— Абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что безусловно взаимовыгодно для наших обеих стран для реализации этих проектов, — подчеркнул Авраменко.

Он заявил о планирующемся подписании коммерческих контрактов и об интересе к проекту белорусских предприятий, таких как «Белорусская нефтяная компания», «Новая нефтяная компания», «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» и «Нафтан».

Первые поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ ожидаются в марте, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.

— Сейчас идёт обсуждение «Петербургского нефтяного терминала», знаю, что Усть-Луга обсуждает вопрос с оператором, назначенным оператором железнодорожным «Атлантом», и, соответственно [идёт обсуждение] с «Белорусской нефтяной компанией», «Новой нефтяной компанией» как представителями грузоотправителя, — добавил Зверев.

Соглашение определяет взаимодействие белорусских хозяйствующих субъектов с операторами терминалов морских портов на условиях «бери или плати» (take-or-pay). В случае если белорусский грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.

Тарифы на услуги железнодорожного транспорта для перевозки нефтепродуктов установлены в соответствии с национальным законодательством каждого из государств и с учетом скидок, предоставленных гособъединением «Белорусская железная дорога» и ОАО «Российские железные дороги». При этом гарантируется отсутствие любого их повышения, кроме ежегодной индексации, предусмотренной законодательством двух стран, говорится в сообщении Минтранса Беларуси.

В августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Минск и Москва в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стал проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты.